As chances de classificação dos clubes brasileiros na Libertadores 2022

Passadas as quatro rodadas da fase de grupos da Libertadores, os times brasileiros começam a ter desenhada as situações com os adversários de chave. Ainda com seis pontos em disputa , alguns clubes precisarão de uma campanha perfeita e combinações de resultado para avançar, enquanto outros se encontram em posição extremamente confortável – ou classificado, como o atual bicampeão Palmeiras.

O Verdão tem 100% de aproveitamento e já está garantindo, inclusive, na liderança do grupo A. Em outro contexto, os estreantes América-MG e Fortaleza precisam de resultados positivos e combinações de resultado para evitarem eliminações precoces.

Após a disputa desta fase, os dois melhores de cada um dos oito grupos avançam às oitavas, disputado até as semifinais em ida e volta. A final, marcada para 29 de outubro, acontece em jogo único, no estádio Monumental do Guayaquil, no Equador. O campeão levará para casa um prêmio de 23 milhões de dólares (equivalente a 114 milhões de reais).

Veja a situação dos brasileiros na Libertadores:

Palmeiras – Grupo A

Classificado e com a garantia da liderança (o que garante decidir as oitavas de final em casa), o atual bicampeão não encarou dificuldades no grupo. Invicto e com 100% de aproveitamento, marcou 20 gols, sofreu apenas dois e conta 13 bolas na redes só nas goleadas históricas sobre o Independiente Petrolero, da Bolívia. O time de Abel Ferreira não perde na competição há 351 dias, desde que foi derrotado pelo Defensa y Justicia, em 2021.

1 – Palmeiras (12 pontos)

2 – Emelec (5)

3 – Deportivo Tachira (4)

4 – Independiente Petrolero (1)

Athletico-PR – Grupo B

Após trocar o treinador duas vezes neste ano (Alberto Valentim e Fabio Carille foram demitidos), o Furacão poderá contar com Felipão, campeão do mundo com a seleção brasileira, para buscar a vaga no mata-mata. Na última posição da chave, os atuais campeões da Sul-Americana dependem só de si mesmo para avançar. Caso vença o Libertad e o Caracas, em casa, nos próximos dias 18 e 26, respectivamente, o Athletico segue na competição.

1 – Libertad (7 pontos)

2 – The Strongest (5)

3 – Caracas (5)

4 – Athletico (4)

Red Bull Bragantino – Grupo C

Estreante no campeonato continental, a equipe do interior paulista tem credenciais para se classificar em um grupo que conta com três campeões da Libertadores: Estudiantes e Vélez Sarsfield, da Argentina e Nacional, do Uruguai. Na vice-liderança, tem 5 pontos, mas com a equipe uruguaia na cola. Enfrenta o Estudiantes, no próximo dia 17, em Bragança, e pode sair classificado.

1 – Estudiantes (10 pontos)

2 – Red Bull Bragantino (5)

3 – Nacional (4)

4 – Vélez (2)

Atlético-MG – Grupo D

Candidato ao título da Libertadores, o Galo viu pontos preciosos escaparem no primeiro turno. Invicto e com oito pontos, o time de Belo Horizonte bateu o conterrâneo América na quarta rodada. Desse modo, com a vaga encaminhada, joga a próxima rodada contra o Independiente Del Valle, em casa. Se vencer, o Atlético carimba a vaga nas oitavas de final.

1 – Atlético Mineiro (8 pontos)

2 – Tolima (7)

3 – Independiente Del Valle (5)

4 – América Mineiro (1)

América-MG – Grupo D

Novato no torneio, o América é o brasileiro em situação mais delicada, precisa de “milagre”. Com apenas um ponto ganho, para a classificação histórica, o time mineiro precisará vencer as duas que partidas que faltam e torcer para o Tolima não pontuar mais. Assim, caso não vença o time colombiano, no próximo dia 18, fora de casa, pode se despedir das chances de oitavas de final. O mundo mais realista é buscar o terceiro lugar e uma vaga na fase final da Copa Sul-Americana.

Corinthians – Grupo E

Após perder para o Always Ready na estreia, o Corinthians se viu quase que na obrigação de somar pontos nos três jogos seguidos. Fez. Agora, liderando a chave, pode chegar perto de assegurar vaga já na quinta rodada, contra o Boca Juniors, em La Bombonera. Todavia, a última rodada é contra o time boliviano que tirou pontos alvinegros na estreia, mas desta vez a partida é na Neo Química Arena.

1 – Corinthians (7 pontos)

2 – Boca Juniors (6)

3 – Deportivo Cali (5)

4 – Always Ready (4)

Fortaleza – Grupo F

Vencer o Alianza Lima e empatar com o River Plate deu sobrevida ao estreante em Libertadores. Derrotado nos dois primeiros compromissos, o Leão se vê na obrigação de conquistar vitórias para não cair na fase de grupos. Mesmo que extremamente difícil, por se tratar de partidas fora de casa, a situação que classifica a equipe de Vojvoda consiste em vencer os dois próximos compromissos e aumentar o saldo em mais três gols, contra a equipe peruana e o Colo-Colo.

1 – River Plate (10 pontos)

2 – Colo Colo (7)

3 – Fortaleza (4)

4 – Alianza Lima (1)

Flamengo – Grupo H

O Mengão também está tranquilo e na briga pela melhor campanha. Com três vitórias e um empate, o campeão de 2019 precisa de um ponto para garantir matematicamente a vaga em mais um mata-mata. Contra a Universidad Católica, já no próximo dia 17, em casa, o Flamengo pode sair já classificado. Autor de 10 gols em quatro jogos, a tendência é de vitória, apesar dos cinco gols sofridos.

1 – Flamengo (10 pontos)

2- Talleres (7)

3 – Universidad Católica (4)

4 – Colón (1)

