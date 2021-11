Arritmia de Agüero é maligna e deve forçar aposentadoria, diz rádio

O atacante argentino Sergio Agüero, do Barcelona, foi informado sobre a possibilidade de ter que se aposentar do futebol. Afastado desde o início do mês, após sofrer uma arritmia cardíaca durante uma partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol, o jogador tem quadro cardiológico considerado complicado e que pode ser incompatível para a prática do esporte. As informações são da Catalunya Ràdi e foram divulgadas pelo jornal As.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo a rádio, a arritmia de Agüero não é benigna – quando as alterações nos batimentos cardíacos não oferecem riscos de morte -, mas, sim, maligna, considerada mais preocupante. As ressonâncias e testes realizados até aqui indicam uma incompatibilidade de esforços físicos futuros.

Agüero continuará sendo examinado nos próximos dias, mas já há pessimismo com relação a um retorno. O argentino também tem recebido visita dos médicos da Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

O Barcelona comunicou no último dia 1º que o atacante ficará por pelo menos três meses afastado do futebol. Segundo o clube catalão, o camisa 19 foi submetido a um “procedimento diagnóstico e terapêutico”. O clube não cita a arritmia cardíaca.

Continua após a publicidade

Em outra postagem, os espanhóis prestaram solidariedade ao argentino, que chegou ao Barcelona nesta temporada após uma década de glórias no Manchester City.

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

Convivendo com problemas físicos, porém, Agüero atuou em apenas cinco partidas até o momento, e marcou um gol. Pouco depois, o jogador se manifestou para tranquilizar os fãs. “Estou bem e com muito ânimo para enfrentar o processo de recuperação. Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e amor que hoje fortalecem o meu coração”.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!