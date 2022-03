Argentina x Venezuela: onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 25

Dando continuidade a 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo, entram em campo nesta sexta-feira, 25, Argentina x Venezuela, às 20h30 (de Brasília), em La Bombonera, em Buenos Aires. Em segundo lugar na tabela com 35 pontos, os argentinos jogam sem pressão já que estão classificados para o mundial do Catar. A Venezuela, por sua vez, ocupa apenas a décima posição com apenas 10 pontos, sem chances de se classificar.

Pela fase final das Eliminatórias da África, às 14h (de Brasília), se enfrentam Camarões x Argélia, no estádio Douala e Mali x Tunísia, no estádio 26 de março. Mais tarde, às 16h30 (de Brasília), a bola rola entre Egito x Senegal, no estádio Internacional do Cairo, e Gana x Nigéria, no estádio Baba Yara Sports.

Iniciando os amistosos de seleções, a França, que se classificou para a Copa no Catar com uma ótima campanha, enfrenta a Costa do Marfim, que não se classificou para a disputa final das Eliminatórias da África. A partida está marcada para às 17h15 (de Brasília), no estádio Vélodrome, em Marseille.

No futebol feminino, Cruzeiro x Palmeiras se encontram pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h (de Brasília), no estádio das Alterosas, em Belo Horizonte.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta sexta-feira:

Campeonato Paulista

19h

Mirassol x Água Santa – Paulistão Play e Premiere

21h

Ferroviária x Inter de Limeira – Paulistão Play e Premiere

Eliminatórias da Copa – América do Sul

20h30

Argentina x Venezuela – SporTV

Eliminatórias da Copa – África

14h

Camarões x Argélia – Star+

Mali x Tunísia – Star+

16h30

Egito x Senegal – ESPN, Star+

Gana x Nigéria – Star+

Amistosos de seleções

17h15

França x Costa do Marfim – Estádio.com

Campeonato Brasileiro Feminino

18h

Cruzeiro x Palmeiras – SporTV

