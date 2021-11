Argentina x Brasil e Holanda ameaçada; como assistir aos jogos do dia

No fim da última data Fifa do ano, as vagas para a Copa do Mundo de 2022 começaram a ser definidas. Nesta terça-feira, 16, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a Argentina, atual campeã do continente, recebe o líder e já classificado Brasil, precisando de uma vitória para carimbar antecipadamente o passaporte para o Catar. Já as Eliminatórias Europeias, que já complicaram Portugal e Itália, contam hoje com a emocionante situação da Holanda, que encara a Noruega e pode amargar uma desclassificação.

O “superclássico” ocorre em um momento distinto para as seleções. Já classificado para o Mundial mas sem grande apelo popular, o Brasil encara seu algoz da última final de Copa América, e sem seu principal jogador. Neymar, com lesão na coxa, nem sequer viajou para San Juan.

Por outro lado, os argentinos vêm de 26 jogos invictos, vivendo “lua de mel” com o treinador Lionel Scaloni, e terá o retorno ao time titular de Lionel Messi, recuperado fisicamente. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Estádio Bicentenário de San Juan, com transmissão ao vivo da Globo e do SporTV.

Na liderança do grupo G das Eliminatórias da Europa, a Holanda pode amargar mais uma edição de Copa do Mundo sem participar em caso de derrota contra a Noruega e combinação de resultados. Com 20 pontos ganhos, uma vitória sobre os noruegueses, que têm 18 pontos, já garante o time holandês no Mundial.

Caso seja derrotada, a seleção holandesa deve disputar a repescagem. Porém, um revés combinado com uma vitória da Turquia representaria a eliminação direta da equipe, que já não participou da Copa de 2018 na Rússia. Holanda e Noruega jogam às 16h45, com transmissão do Space e da plataforma Estádio TNT Sports.

Confira os jogos desta terça-feira:

Campeonato Brasileiro Série A:

Athletico-PR x Atlético-MG – 16h – Globo (MG) e Jovem Pan News

Grêmio x Red Bull Bragantino – 18h – SporTV (menos RS) e Premiere

Eliminatórias da América do Sul:

Bolívia x Uruguai – 17h – SporTV 2

Venezuela x Peru – 18h – SporTV 3

Colômbia x Paraguai – 20h – SporTV 4

Argentina x Brasil – 20h30 – Globo e SporTV

Chile x Equador – 21h15 – SporTV 2

Libertadores feminina:

Corinthians x Nacional-URU – 17h30 – Fox Sports e Star +

Eliminatórias da Europa:

Bósnia-Herzegovina x Ucrânia – 16h45 – Estádio TNT Sports

Finlândia x França – 16h45 – TNT e Estádio TNT Sports

País de Gales x Bélgica – 16h45 – Estádio TNT Sports

Gibraltar x Letônia – 16h45 – Estádio TNT Sports

Holanda x Noruega – 16h45 – Space e Estádio TNT Sports

Montenegro x Turquia – 16h45 – Estádio TNT Sports

República Tcheca x Estônia – 16h45 – Estádio TNT Sports