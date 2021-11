Argentina x Brasil: com dores na coxa, Neymar está fora do clássico

A seleção brasileira terá um grande desfalque para a partida contra a Argentina na próxima terça-feira, 16, em San Juan, a partir das 20h (de Brasília). Neymar está fora do maior clássico do futebol sul-americano, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em razão de dores na coxa, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, 15. Lionel Messi, por sua vez, foi confirmado entre os titulares pelo técnico Lionel Scaloni.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Segundo a CBF, Neymar “queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda” e “relatou insegurança com a situação. Por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção Brasileira para San Juan.”

Do lado argentino, o técnico Lionel Scaloni abriu mão do mistério e cravou: Lionel Messi estará em campo. O camisa 10, que perdeu os últimos jogos do PSG por problemas físicos, foi preservado (entrou no segundo tempo) da vitória sobre o Uruguai na última sexta-feira 12 e será titular no clássico. “No outro dia ele estava bem fisicamente, mas decidimos que era melhor que jogasse apenas alguns minuto para ir ganhando ritmo. Para amanhã, está confirmado e vai jogar, esperamos que se encontre bem”, afirmou Scaloni na entrevista coletiva em San Juan.

Scaloni não revelou toda a equipe, mas a provável escalação da Argentina mantém a base campeã da Copa América no último duelo entre as equipe, em julho,no Maracanã: Martinez, Molina (ou Montiel), Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Paredes (ou Rodríguez) e Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez e Di María.

O técnico argentino foi questionado sobre o último duelo, que encerrou um jejum de 27 anos sem conquistas da seleção adulta. “Se não tivéssemos conquistado o título, o trabalho teria sido bom de todas as formas. Sempre se agiganta tudo por conta da vitória, mas a mensagem que passamos as pessoas gostara e está além do resultado.”

Ele ainda fez questão de elogiar o líder das Eliminatórias. “Esta equipe do Brasil é a mais vertical dos últimos tempos. Tentaremos minimizar as coisas boas que eles têm. Queremos tomar o controle da partida.” Todos os 25.000 ingressos para a partida no acanhado estádio San Juan del Bicentenario.

Tite recebe Marcos e Abel Ferreira

VISITA PENTACAMPEÃ! Marcos marcou presença no treino desta segunda. Valeu, craque! 👐⚽🇧🇷 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/wOjiKqvmu1 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2021

Continua após a publicidade

A seleção brasileira realizou nesta segunda seu último treino na Academia de Futebol do Palmeiras, em São Paulo, antes de viajar a San Juan. Antes de ter a notícia do corte de Neymar, a atividade teve clima de alegria e contou com a presença de dois ídolos do clube alviverde: o ex-goleiro Marcos, campeão mundial em 2002, o o atual técnico da equipe, Abel Ferreira. Ambos tiveram um longo e animado papo com Tite, Neymar e companhia.

“Bom te ver, muito mais do que tu imagina. Tu não sabe o quanto eu tenho de gratidão carinho e tudo contigo”, disse Tite a Marcos, em trecho de vídeo registrado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Eles trabalharam juntos no Palmeiras, em 2006.

“É bom estar aqui contigo”, disse Abel a Neymar. O treinador lusitano também trocou afagos com Tite e com César Sampaio e Juninho Paulista, membros da comissão da CBF, também com passagens pelo Palmeiras.

O goleiros palmeirense Weverton também confraternizou com os atletas. Ele só não integrou o grupo da seleção, pois a CBF fez um acordo com os clubes nacionais para evitar convocações de atletas envolvidos em jogos decisivos. Gabriel Chapecó, reserva do Grêmio, foi seu substituto.

Como o treino foi fechado a jornalistas, Tite não deu pistas sobre a escalação. Além de Neymar, ele certamente terá um desfalque importante: Casemiro, suspenso por acumulo de cartões amarelos, que deve dar lugar a Fabinho, do Liverpool. Gabriel Jesus, vaiado na vitória sobre a Colômbia, não tem vaga garantida no ataque e Matheus Cunha pode ganhar uma chance como centroavante.