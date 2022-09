Argentina e Messi mantém boa fase às vésperas da Copa do Mundo

A seleção argentina garante muita dor de cabeça para os adversários na Copa do Mundo. Na última sexta-feira, os hermanos entraram em campo para o penúltimo amistoso antes do Catar e venceram Honduras com autoridade – 3 a 0, fora o show de Lionel Messi no Sun Life Stadium, em Miami.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Nada parece abalar o bom momento da Argentina, e ninguém parece capaz de parar Lionel Messi. Às vésperas da Copa do Mundo, a seleção albiceleste venceu mais uma vez e não deu qualquer chance para Honduras.

A vitória por 3 a 0 contou com participação de Lionel Messi em todos os gols – primeiro em lançamento mágico para Papu Gómez, que assistiu Lautaro ‘El Toro’ Martínez. O segundo tento foi de pênalti, do próprio camisa 10. Para fechar, o líder argentino pintou mais uma obra de arte e encobriu o goleiro adversário.

“Aplaudam, aplaudam. Não deixem de aplaudir os gols de Leo Messi, que já estão por vir”, cantava a torcida durante mais um show.

O resultado mantém a Argentina com a melhor sequência entre todas as seleções do mundo, com 34 jogos de invencibilidade: 24 vitórias e 10 empates. O recorde é italiano, com 37 jogos, e a albiceleste tem a chance de bater a marca nos gramados do Catar, durante a Copa do Mundo.

Tudo isso sob a liderança de Lionel Messi. Aos 35 anos, o atacante argentino faz mais uma temporada de altíssimo nível e sem deixar o rendimento cair – ainda mais em ano de Copa. Tanto pelo PSG quando pela seleção, Messi soma 39 participações em gols nos últimos 34 jogos: 19 gols e 20 assistências.

Continua após a publicidade

Os números contam participações diretas em gols, mas sabemos que o argentino pode influenciar indiretamente também para decidir um jogo. Seja puxar a marcação, limpar uma jogada ou ‘pifar’ um companheiro que ninguém viu.

“Estamos muito animados e empolgados… Temos uma grande equipe para a Copa do Mundo. Estamos curtindo cada momento em que estamos juntos, nos preparando seriamente”, disse Messi após o jogo, e completou: “Eu me sinto bem, me sinto diferente do que era na temporada passada”.

Lionel Messi chega voando para mais uma Copa do Mundo e, dessa vez, os bastidores da Argentina parecem contribuir ao máximo para que o camisa 10 possa conquistar o terceiro título albiceleste.

Lionel Messi (35 anos) por PSG e Argentina em 2022: ⚔️ 34 jogos

⚽️ 19 gols

🅰️ 20 assistências (!)

⏰ 76 mins p/ participar (!)

🔑 88 passes decisivos (!)

🛠️ 24 grandes chances criadas (!)

👟 109 chutes (62 no gol)

🔄 118 dribles certos (66%!)

💯 Nota SofaScore 8.13 (!) 🇦🇷👏 pic.twitter.com/FPrkNEc80X — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) September 24, 2022