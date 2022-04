Árbitro interrompe partida para jogador muçulmano quebrar jejum do Ramadã

Um curioso fato chamou a atenção do mundo do futebol na última quarta-feira, 6, em Augsburg x Mainz, pelo Campeonato Alemão. O árbitro Matthias Jollenbeck paralisou a partida quando o sol se pôs e permitiu que o zagueiro francês Moussa Niakhaté, do Mainz, que é muçulmano, bebesse água e quebrasse o jejum do Ramadã – período de reza e reflexão do islamismo, durante o qual os fiéis não comem nem bebem nada do nascer ao pôr do sol.

A paralisação aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo. Niakhaté, assim que se hidratou, correu em direção ao árbitro e agradeceu a atitude. Em entrevista ao jornal The Mail, Luiz Michael Frohlich, diretor de comunicações do Comitê de Arbitragem Alemão, explicou: “Não é uma instrução geral, mas, com certeza, apoiamos nossos árbitros a fazer paradas para quebras de jejum durante o Ramadã”.

O vídeo viralizou nas redes sociais recentemente e se tratou de algo inédito na história do futebol alemão. Dias depois, no último domingo, 10, em RB Leipzig x Hoffenheim, a arbitragem também paralisou o jogo e permitiu a quebra do jejum de Mohamed Simakan, zagueiro do Leipzig.

