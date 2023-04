‘Aquele que é único’: Michaelis insere Pelé como verbete no dicionário

Depois de receber diversas homenagens dentro e fora de campo, Pelé (1940-2022) foi eternizado também na língua portuguesa. O dicionário Michaelis oficializou nesta quarta-feira, 26, a inserção do apelido do Rei do Futebol como verbete “daquele que é fora do comum, que não pode ser igualado a nada ou ninguém, assim como Pelé”. O anúncio ocorreu durante o evento Sport Summit, em São Paulo.

“pe.lé® adj m+f sm+f Que ou aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém, assim como Pelé®, apelido de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado o maior atleta de todos os tempos; excepcional, incomparável, único. Exemplos: Ele é o Pelé do basquete, ela é a Pelé do tênis, ela é a Pelé da dramaturgia brasileira, ele é o Pelé da medicina.”

O conceito já aparece na versão digital do dicionário e passará a fazer parte das versões impressas nas próximas tiragens impressas.

A iniciativa surgiu através da campanha liderada pela Pelé Fundation e pelo canal fechado SporTV, que reuniu mais de mil assinaturas de fãs do ex-jogador do Santos e da seleção brasileira. Além disso, também contou com apoio da agência End to End, curadoria da Memorabília do Esporte, e da consultoria acadêmica da Miami Ad School.

“A campanha Pelé no dicionário é uma das mais originais de que já participamos. Queremos agradecer a toda parceria envolvida na realização dessa campanha e, claro, a todos os torcedores por tornar de em isso uma realidade. Seu nome no dicionário é uma peça muito importante de seu legado que manterá Pelé vivo para sempre”, afirmou Joe Fraga, diretor executivo da Pelé Foundation.

Multicampeão com o Santos e tricampeão Mundial com a seleção brasileira, Pelé morreu em 29 de dezembro passado em decorrência de adenocarcinoma de cólon, broncopneumonia, insuficiência renal e insuficiência cardíaca.

O REI OFICIALMENTE ESTÁ NO DICIONÁRIO! 🤴🏿♾️ Ele é o pelé do Basquete. Ela é a pelé do Tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua… pic.twitter.com/yQDtrit3mC — Santos FC (@SantosFC) April 26, 2023