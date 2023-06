Nesta quinta-feira, oito jogadores que estavam sob investigação na Operação Penalidade Máxima compareceram ao julgamento realizado pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva). As penas foram divulgadas na sessão e são cabíveis de recurso.

Os jogadores que foram ouvidos e julgados são os seguintes: Matheus, que atualmente está sem clube, Paulo Miranda, também sem clube, Igor Cariús, do Sport, Moraes, hoje no Aparecidense-GO, Gabriel Tota, do Ypiranga-RS, Fernando Neto, do São Bernardo-SP, Kevin Lomónaco, do Red Bull Bragantino, e Eduardo Bauermann, do Santos.

Bauermann, zagueiro e um dos principais investigados na Operação Penalidade Máxima, recebeu uma punição de 12 jogos. O defensor, entretanto, segue afastado do Santos, enquanto espera desdobramentos da justiça comum

O lateral-esquerdo Igor Cariús, ex-Cuiabá e atualmente no Sport, teve a denúncia rejeitada. Os advogados do jogador contestaram as provas apresentadas pelo Ministério Público de Goiás para que tivessem efeito no julgamento esportivo.

As punições mais severas foram aplicadas a Gabriel Tota, ex-Juventude, que foi banido do futebol e recebeu uma multa de R$ 50 mil, e a Matheus, ex-Sergipe, que atualmente está sem clube, também banido e multado em R$ 15 mil. Paulo Miranda foi punido com 1.000 dias de suspensão e multa de R$ 70 mil. Segundo os membros do tribunal, os jogadores se envolveram no esquema e influenciaram outros atletas a participar dele.

As penas do STJD para os investigados

Moraes (Aparecidense-GO): 760 dias e R$ 55 mil;

Gabriel Tota (Ypiranga-RS): banimento e R$ 30 mil;

Paulo Miranda (sem clube): 1.000 dias e R$ 70 mil;

Eduardo Bauermann (Santos): 12 jogos;

Igor Cariús (Sport): absolvido;

Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias e R$ 15 mil;

Matheus Gomes (sem clube): banimento e R$ 10 mil;

Kevin Lomónaco (Bragantino): 380 dias e R$ 25 mil.