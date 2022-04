Após três demissões na 1ª rodada, dança das cadeiras começa no Brasileirão

Ao fim da primeira rodada da atual edição do Campeonato Brasileiro, três clubes já trocaram de técnicos: o Athlético-PR trouxe Fábio Carille para o lugar de Alberto Valentim, o América-MG despediu Marquinhos Santos e apostou em Vagner Mancini, enquanto o Goiás trocou o interino Glauber Ramos por Jair Ventura.

Pelo segundo ano consecutivo, Alberto Valentim foi o primeiro demitido na competição. Ele havia assumido o Furacão em outubro, mas acabou perdendo o emprego após a derrota por 4 a 0 para o São Paulo na estreia do Brasileirão.

Nos mesmos seis meses, Marquinhos Santos comandou o América-MG na reta final do Brasileiro 2021 e na classificação heroica para a primeira fase de grupos de Libertadores. Após uma má campanha no Campeonato Mineiro foi demitido.

Para o seu lugar, o Coelho anunciou o retorno de Vagner Mancini, curiosamente seis meses depois do técnico deixar o time para comandar o Grêmio, em outubro do ano passado.

Segundo dados do site ge.com, um treinador permanece, em média, em um clube da elite do país por cerca de 5,9 meses. Mais breve ainda foi a passagem do técnico Bruno Pivetti no Goiás, que ficou no cargo por cerca de um mês, comandado a equipe em sete jogos até sair do clube junto ao coordenador de futebol, Paulo Autuori. Ele foi sucedido por Glauber Ramos, integrante da comissão técnica fixa, que acabou preterido após perder a final do estadual e iniciar o Brasileiro com derrota.

O Campeonato Brasileiro deste ano não terá mais regra imposta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que limitava a apenas uma demissão de técnico por clube da Série A ao longo do competição. Na prática, o retorno à antiga regra não surte efeito. Isso porque mesmo com a limitação da CBF, havia uma brecha para a saída por “comum acordo” entre o técnico e o clube.

Curiosamente, ao fim do último Brasileirão, 21 mudanças de técnico nos clubes da elite foram feitas, o segundo menor na era dos pontos corridos (ou seja, desde 2003). A menor marca no período é a de 2012, quando 20 mudanças de técnicos foram registradas. Já no ano anterior, em 2020, foram 28 trocas,

Ainda no ano passado, apenas cinco times terminaram o Brasileirão com o mesmo técnico do começo do campeonato: Palmeiras (Abel Ferreira), Red Bull Bragantino (Maurício Barbieri), Corinthians (Sylvinho), Fortaleza (Juan Pablo Vojvoda) e Atlético-MG (Cuca).

Barbieri, por sinal, é o técnico mais longevo da atual elite nacional. O comandante de 40 anos assumiu o time em setembro de 2020 e foi um dos responsáveis pelo 6ª lugar e a inédita disputa da fase de grupos da Libertadores.

As próximas vítimas não devem demorar muito a surgir. Neste momento, o mais pressionado parece ser o uruguaio Alexander Cacique Medina, do Inter. Com o empate em 1 a 1 com o Guaireña, do Paraguai, no Beira-Rio, pela Sul-Americana na última quinta-feira, ele chegou a apenas 47% de aproveitamento no ano e ouviu protestos pedindo sua demissão em Belo Horiozonte.

