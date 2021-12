Após ter áudio vazado, Muricy recua e diz que seguirá no São Paulo

Muricy Ramalho, coordenador de futebol do São Paulo, esclareceu nesta sexta-feira, 10, o vazamento de um áudio no qual revelou a uma pessoa chamada Vladimir que ele e o técnico Rogério Ceni estavam de saída do clube em razão das dificuldades financeiras no Morumbi. O ídolo tricolor explicou, em entrevista ao canal dos jornalistas Arnaldo Tirone e Arnaldo Ribeiro, que a mensagem foi um desabafo entre amigos e que ele e Ceni mudaram de ideia após reunião com a diretoria.

No áudio, Muricy chega a dizer que “o São Paulo não pode estar na merda que está”, compara a situação com a do rival Corinthians, que chegou a Libertadores após trazer reforços, e diz que ele e o Rogério deixariam o clube para evitar manchar suas histórias com um rebaixamento em 2022. O São Paulo terminou o Brasileirão na 13ª colocação, com 48 pontos, a mais baixa do clube na história dos pontos corridos.

“Realmente [o áudio] é meu sim, um desabafo com um amigo. Quis dizer o que o torcedor está sentindo, muita tristeza. O mês foi muito duro, mexeu demais com a saúde da gente. Não é fácil um clube desse brigar numa situação dessa”, afirmou Muricy nesta sexta. Ele confirmou ter recebido uma proposta para ser auxiliar de Tite na seleção brasileira, mas garantiu que ele e Ceni permanecerão no São Paulo em 2022 após conversar com a diretoria.

“A gente tem um compromisso com o São Paulo e é difícil dizer não para um clube que é da gente. Meu e também do Rogério, que tem uma história parecida, veio aqui garoto. E de manhã a gente se entusiasmou. (…) Estamos atrás de bons negócios. Não temos dinheiro pra comprar jogador. Temos que ser criativos”, disse o ex-treinador, tricampeão brasileiro em 2006, 2007 e 2008. “O que não pode é continuar assim, isso não pode mesmo. Mas temos uma esperança pela conversa que tivemos hoje, com Rogério, em termos de estrutura, jogadores, pré-temporada. Vemos uma luz no fim do túnel. Tem de seguir trabalhando.“

Na quinta-feira, 9, após derrota para o América-MG, o técnico Rogério Ceni deu a entender que deixaria o clube caso reforços não chegassem. “Sobre material humano, temos bons jogadores em determinadas posições, faltam outros jogadores para complementar o tipo de elenco que a gente tem, na minha modesta opinião. Decisão de ficar ou não depende muito disso, porque não posso jogar uma história de 26 anos fora se não enxergar que temos condições de ser melhores do que fomos neste ano”, disse.

Rogério assumiu o São Paulo em outubro e não conseguiu fazer mais que evitar o rebaixamento do time, que ficou apenas cinco pontos acima do Grêmio, o melhor entre os que caíram. Sob seu comando, o time obteve 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas em 13 jogos e terminou com sua pontuação mais baixa na história dos pontos corridos. “Essa posição não condiz com a grandeza do clube e é algo que me preocupa,” completou.

Confira abaixo, na íntegra, o conteúdo do áudio vazado de Muricy Ramalho:

“Sufoco, né. Torcida ajudou para c…. de novo. Só que é o seguinte: o São Paulo não pode estar nessa merda que está, é uma merda. E não vai ter perspectiva, sabe? A gente percebe o discurso do presidente: “ah, não tem dinheiro, não tem nada”. O Corinthians também não tinha dinheiro no começo do ano, contratou quatro jogadores experientes e está na Libertadores.

Eu e o Rogério vamos fazer a mesma pergunta para ele e vai ter uma negativa de investimento e eu não vou ficar mais. Porque é muito sofrimento, cara. Eu tenho uma história lá, você sabe. O Rogério Ceni também tem uma história. A gente ia ficar marcado que o time caiu pela primeira vez, cara. É muito risco, entendeu?

E trabalhamos para c….. As pessoas não têm ideia do que a gente trabalha lá. Não tem dinheiro nenhum, cara. Então não dá, né? Vou continuar sofrendo, continuar vendo meu time nessa merda? A torcida puta e com razão, apesar que torceu pra caralho. Não dá.

A uniformizada foi cobrar e eu fui um dos caras que colocou a cara lá. Então, isso eu posso te falar. A gente vai ter uma conversa amanhã ou depois, e como não vai ter o investimento, eu e o Rogério vamos sair. Para mim já deu, entendeu? Imagina a gente cair? Não vai dar nem para andar nos lugares, tenho vergonha. É meu time.

Se ele não sinalizar que vai ter algum investimento, não dá. O Rogério também não vai ficar. A gente vai ficar batendo cabeça, ficar brigando para não cair todo ano. Eu fiquei mal, cara, é o meu time. Não existe.

Esquece, os conselheiros não deixam, isso aí não tem dúvida. Investidor também os conselheiros querem investidor, mas não querem que dê palpite. É difícil, né, cara? Ficar trabalhando igual a um maluco. Os caras não têm ideia do que eu estou fazendo lá, o trabalho que eu tenho para convencer jogador, essas coisas…

Então é isso. Graças a Deus a gente saiu desse pesadelo, mas não vou arriscar mais a minha história, não, nem a minha saúde.”