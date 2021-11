Após Solskjaer, Manchester United sonha com Diego Simeone como técnico

O Manchester United segue em busca de um substituto para o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer, demitido no último domingo, 21, após a derrota por goleada do clube para o Watford, por 4 a 1. Segundo informações do jornal inglês Mirror, o novo alvo dos proprietários do clube é Diego Simeone, do Atlético de Madri. A publicação menciona que a viabilização do negócio é improvável.

Simeone tem contrato com o clube espanhol, atual campeão nacional, até junho de 2024. Ele está no cargo há uma década, desde o fim de 2011. No Atlético, o argentino conquistou oito títulos e chegou a duas finais de Liga dos Campeões.

De acordo com o Mirror ele é o técnico mais bem pago do mundo na atualidade e o fato de não falar inglês fluente também atrapalha os planos do United. O interesse do clube inglês em contratá-lo é antigo, vem desde 2014, mas voltou à tona com a saída de Solskjaer.

Além de Simeone, o clube também tem outro argentino como alvo: Maurício Pochettino, do Paris Saint-Germain. Pochettino é constante alvo de especulações de um retorno para o futebol inglês, onde treinou o Tottenham.

Um acerto é alimentado por rumores de que estaria insatisfeito em Paris, uma vez que publicações francesas mencionam Zinedine Zidane como sonho de contratação da diretoria do PSG.

