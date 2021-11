Após sofrer arritmia, Aguero é afastado pelo Barcelona por três meses

O Barcelona comunicou na tarde desta segunda-feira, 1º, que o atacante argentino Sergio Kun Aguero ficará por pelo menos três meses afastado do futebol. Segundo o clube catalão, o camisa 19 foi submetido a um “procedimento diagnóstico e terapêutico”. O clube não cita a arritmia cardíaca, apontada pela imprensa espanhola como motivo da substituição na partida contra o Alavés, no fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

No último sábado, 30, o jogador de 33 anos foi levado ao hospital para uma avaliação cardiológica após sentir-se mal durante o empate em 1 a 1 no Camp Nou. Em um breve comunicado, o clube informou que Aguero “foi submetido a um processo diagnóstico e terapêutico pelo Dr.Josep Brugada. Ele não está disponível para seleção e durante os próximos três meses a eficácia do tratamento será avaliada para determinar seu processo de recuperação”.

Em outra postagem, o clube prestou solidariedade ao argentino, que chegou ao Barcelona nesta temporada após uma década de glórias no Manchester City. Convivendo com problemas físicos, porém, Aguero atuou em apenas cinco partidas até o momento, e marcou um gol. Pouco depois, o jogador se manifestou para tranquilizar os fãs. “Estou bem e com muito ânimo para enfrentar o processo de recuperação. Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e amor que hoje fortalecem o meu coração”.

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte 💙 ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

Seu novo contratempo é mais um problema para o Barcelona, que ainda busca substituto para o técnico Ronald Koeman, demitido na semana passada. O ex-jogador Sergi Barjuan assumiu de forma interina, enquanto a diretoria negocia com o ídolo Xavi Hernández, atualmente no Al-Sadd, do Catar. O Barça é apenas o nono colocado do Campeonato Espanhol, com 16 pontos, nove a menos que a líder Real Sociedad.

