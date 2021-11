Após se assumir homossexual, jogador diz que temeria jogar Copa no Catar

O australiano Josh Cavallo, um dos raros jogadores de futebol masculino em atividade declaradamente homossexual, contou que temeria jogar a Copa do Mundo do Catar em 2022, devido a legislação do país muçulmano, que, na teoria, pode punir gays até com sentença de morte. O jogador de 21 anos tornou pública sua orientação sexual no mês passado, por meio de um pronunciamento nas redes sociais, e logo recebeu mensagens de apoio de jogadores, torcedores e clubes de futebol do mundo inteiro.

O meia-campista australiano, que joga pelo Adelaide United, time da A-League da Austrália, fez a declaração ao podcast ”Today in Focus”, do jornal britânico The Guardian, na segunda-feira, 8. Quando questionado sobre a realização do evento em um país com rígidas penas para quem é homossexual, Josh Cavallo, que já atuou pela seleção australiana sub-20, afirmou que temeria por sua segurança. ‘”Eu li algo sobre pena de morte para gays no Catar, então é algo do qual tenho muito medo e realmente não gostaria de ir ao Catar para isso”, afirmou.

O Catar usa como lei oficial a Sharia, que é fundamentada nas leis islâmicas derivadas do Alcorão. Nela, a homossexualidade é ilegal, e pode ser punida, até com pena de morte, se um homem muçulmano mantiver ato sexual com pessoas do mesmo sexo. Apesar da lei existir apenas para muçulmanos, aos não-muçulmanos a pena pode chegar à prisão.

Josh Cavallo tornou pública sua orientação sexual no mês passado, em um vídeo de mais de três minutos nas redes sociais. No pronunciamento emocionado, ele afirmou ter “lutado contra” por mais de seis anos. “Hoje estou pronto para falar sobre algo pessoal. Finalmente me sinto confortável para falar sobre isso na minha vida. Tenho orgulho de anunciar publicamente que sou gay”, iniciou no depoimento.

“Foi uma longa jornada para chegar a este ponto da minha vida, mas eu não poderia estar mais feliz com a minha decisão. Lutei contra minha sexualidade por mais de seis anos e agora tenho orgulho de poder descansar sobre isso’’, completou

Cavallo menciona ainda que sempre sentiu “necessidade de se esconder porque tinha vergonha” e por temor de não conseguir cumprir o sonho de jogar profissionalmente. “Envergonhado por nunca ter sido capaz de fazer o que amo e ser gay”, explicou no vídeo.