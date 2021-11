Após recusas de estrelas, Newcastle anuncia Eddie Howe como novo técnico

O Newcastle United anunciou nesta segunda-feira, 8, a contratação do técnico Eddie Howe, de 43 anos. Após semanas sondando técnicos mais badalados, como Zinedine Zidane, Unai Emery e Antonio Conte, o jovem técnico britânico, que estava sem clube, aceitou no ato a proposta de comandar o novo clube rico da Inglaterra até junho de 2024.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Apesar do novo investimento que vem da Arábia Saudita, a tarefa do novo técnico não será fácil. Até o momento, os Magpies ocupam a penúltima posição na Premier League, com 5 pontos em 17 rodadas.

Eddie Howe, é um ex-jogador que atuava como zagueiro. Como técnico, ele ficou conhecido por sua passagem em outro time inglês, o Bournemouth, de 2008 a 2012, e, posteriormente, de 2013 a 2020, onde comandou o time em mais de 300 partidas. No comunicado de anúncio, o Newcastle destacou a experiência de Howe na Premier League.

‘’Além de acumular mais de 300 jogos seniores pelo lado sul da costa como jogador, ele também tem a distinção de dirigir o AFC Bournemouth em todas as quatro camadas do futebol inglês, culminando em cinco anos na Premier League entre 2015 e 2020.’’

Continua após a publicidade

Durante o período com os Cherries, Howe levou o time à Premier League, sendo campeão da Championship, a 2ª divisão inglesa, na temporada 2014/15 (seu único título na carreira). Além do Bournemouth, Eddie treinou o Burnley, no curto período entre janeiro de 2011 e outubro de 2012.

“Ele se encaixa perfeitamente no que estamos tentando construir aqui. Estamos muito satisfeitos em receber Eddie e sua equipe no St. James ‘Park e esperamos trabalhar juntos em prol de nossas ambições coletivas.’’, disse a co-proprietária do Newcastle United, Amanda Staveley.

🤝 ⚫️⚪️ — Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021

Continua após a publicidade

‘’É uma grande honra tornar-se treinador principal de um clube com a estatura e a história do Newcastle United. É um dia de muito orgulho para mim e para a minha família. É uma oportunidade maravilhosa, mas também temos muito trabalho pela frente e estou ansioso para entrar no campo de treinamento para começar a trabalhar com os jogadores.’’ afirmou, Howe.

A contratação do novo técnico acontece após semanas de sondagem por outros nomes badalados. Unai Emery, técnico do espanhol Villarreal, era o mais cotado pela imprensa para assumir a vaga. No entanto, no último dia 3 de novembro, Emery emitiu um comunicado agradecendo o Newcastle pela oferta, mas reafirmando seu compromisso com a equipe espanhola. “O Villarreal é minha casa e estou 100% comprometido. Sou grato pelo interesse de um clube grande, mas ainda mais grato de estar aqui”, escreveu, em um dos trechos. O Newcastle já havia enviado proposta também a Zidane e Conte – o primeiro segue sem clube e o segundo fechou com o Tottenham.

O projeto de reformulação do Newcastle United tem como prioridade a contratação de jogadores na janela de transferência de janeiro. Agora com novo comandante, o time luta também para sair da zona de rebaixamento do campeonato inglês. A estreia de Eddie pelo Newcastle será em 20 de novembro, contra o Brentford, em St. James Park, pela Premier League.