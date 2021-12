Abel Ferreira seguirá como técnico do Palmeiras em 2022. Um dia após ser empossada como nova presidente do clube para o triênio 2022-2024, Leila Pereira confirmou a permanência do treinador português durante entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, 16, na Academia de Futebol. A mandatária também confirmou a manutenção do diretor de futebol Anderson Barros.

“O nosso técnico, bicampeão da Libertadores, fica. Ele tem contrato até 2022, com a possibilidade de estender até o fim de 2023. Confirmo que nosso técnico Abel permanece conosco cumprindo seu contrato”, explicou Leila.

“O Anderson Barros permanece conosco. Toda a diretoria, todo nosso estafe do futebol, todos permanecerão. Como pode se alterar uma equipe tão vencedora? Isto que queremos. Pessoas competentes para que o Palmeiras continue vitorioso. Todos permanecem, o Anderson fica conosco”, completou.

Bicampeão da Libertadores da América, Abel tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2022. A ambição de Leila e da nova diretoria, agora, é convencê-lo a assinar uma extensão do vínculo até 2024.

De férias em Portugal ao lado da família, o treinador pediu por um tempo para refletir sobre a continuidade no Brasil. O Palmeiras promete ao treinador um significativo aumento salarial pelas conquistas e, principalmente, a chegada de reforços de peso para que possa seguir a competir em alto nível.

Esse, aliás, foi um dos desabafos públicos do treinador durante a temporada: a ausência de reforços.

Depois da derrota por 3 a 1 para o Red Bull Bragantino, em 23 de junho, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador não poupou ácidas críticas à diretoria do clube pelo fato de não contar com reforços. Ele disse ter ficado sem esperanças devido a morosidade da diretoria.

“Em março, para que fique claro para todos, entreguei um relatório para direção com tudo que era preciso. Eu precisava dos jogadores, o Palmeiras precisava de jogadores para disputar Recopa Sul-Americana, para Supercopa, a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto reforços. Há muito fiquei sem esperança de reforços. Os reforços que vamos ter vão chegar quando? Em agosto? Em agosto já passou e vai ser difícil. Esta é nossa equipe, este é nosso elenco, estes são nossos jogadores…”, lamentou.

A assinatura de um novo acordo com o treinador é prioridade para Leila Pereira. Nos últimos dias, o treinador teve o nome cotado para o Besiktas e, mais recentemente, para o Leeds United.

Até aqui, a diretoria acertou as contratações do goleiro Marcelo Lomba, que chega como reserva imediato para Weverton, e do meio-campista colombiano Eduard Atuesta. A nova gestão terá como primeiro grande desafio a disputa do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi.

A contratação mais recente ventilada foi a do atacante Wesley Moraes, de 25 anos, que está emprestado pelo Aston Villa ao Club Brugge. A dirigente assegura que um camisa 9 não é o único alvo do mercado palmeirense.

“Eu estou aqui para administrar o Palmeiras. As questões técnicas sempre passarão pela comissão técnica, direção de futebol, pelos analistas de desempenhos, scout, a presidente jamais vai decidir isoladamente. Estou aqui para que toda a decisão seja tomada em conjunto. A minha decisão sempre será baseada em um estudo técnico. Não só centroavante, procuramos outras posições”, argumentou, externando que a meta será a contratação de jogadores mais jovens.

“O objetivo é investir em jovens que deem retorno esportivo e financeiro, que em um futuro, se precisarmos vendê-los, isto retorne em investimento para o clube. O torcedor precisa entender que este é nosso objetivo, investir em reforços jovens com retorno esportivo. Medalhão para mim é jogador que entra em campo para resolver, que ajude o Palmeiras a ser vitorioso. Não acredito que nome ganhe campeonato nenhum. O que acredito é sangue na veia, é alma e vontade”, concluiu.

