Após Newcastle, fundo saudita pode pagar R$ 6 bi para comprar a Inter

Por Da Redação

O Newcastle pode não ser o único clube adquirido pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman. De acordo com o jornal espanhol As, o fundo de investimentos está interessado agora na compra da Inter de Milão, atual terceira colocada no Campeonato Italiano, com 17 pontos. A publicação diz que as conversas já foram iniciadas e que o negócio pode ser viabilizado por aproximadamente 1 bilhão de euros (6,4 bilhões de reais, pela cotação atual).

Se confirmado, o negócio seria firmado por quase três vezes a quantia investida no clube inglês: 300 milhões de libras (2,2 bilhões de reais). Desde 2018, a Inter pertence a um grupo chinês liderado por Steven Zhang, 29 anos, o mais jovem presidente a vencer o scudetto – conquistado pelo clube na última temporada, findando um jejum de 11 anos e longa hegemonia da Juventus.

Herdeiro do grupo Suning, gigante varejista e dono da maior parte das ações da Inter, o empresário recuou nos investimentos no clube para esta temporada para pagar despesas. Consequentemente, não conseguiu manter o técnico italiano Antonio Conte e o atacante belga Romelu Lukaku, negociado com o Chelsea, além do lateral direito marroquino Hakimi, que foi para o Paris Saint-Germain.

Para comprar o Newcastle, o fundo saudita negociou por cerca de 18 meses, com interrupção diante de um cenário de denúncias sobre pirataria das transmissões de jogos do campeonato e violação de direitos humanos no país árabe.

O clube passou a liderar as especulações de mercado desde então com uma possível chegada do meio campista Philippe Coutinho, do Barcelona, mudança de treinador, além do aporte de 190 milhões de libras (1,4 bilhão de reais) para contratações.

