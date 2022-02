Nesta sexta-feira,11, o técnico Abel Ferreira falou primeira vez sobre a gafe cometida por Pep Guardiola, treinador do Manchester City, que ao longo da semana afirmou ser o argentino River Plate, e não o Palmeiras, o atual campeão da Libertadores. Na entrevista coletiva em Abu Dhabi na véspera da decisão do Mundial de Clubes, que acontece neste sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), diante do Chelsea, Abel respondeu em tom bem-humorado e convidou Guardiola para um jantar e conhecer o clube paulista.

“Eu o convido a ver o jogo e conhecer o Palmeiras. Ele tem um jogador que comprou do Palmeiras – Gabriel Jesus-, e posso dizer a ele para estar atento, que temos mais e de grande qualidade”, disse Abel.

O técnico alviverde saiu em defesa do espanhol e externou admiração ao trabalho de Guardiola. “Os europeus conhecem muito bem a América do Sul, tanto que compram em grande quantidade. Admiro muito o Guardiola, acredito que não tenha tempo, porque está muito focado em ganhar a Liga dos Campeões, porque é das melhores equipes da atualidade”.

E ainda completou: “Como sei que ele gosta de conhecer pessoas novas e eu também gosto, se ele um dia puder almoçar ou jantar comigo, vai ser um gosto para trocarmos umas bolas e ver se aprendi alguma coisa”, disse o português.

A confusão feita por Pep Guardiola, e que repercutiu nas redes sociais na América do Sul, aconteceu na última quarta-feira, 9. Questionado por um repórter, em entrevista coletiva, se considerava seu time como o atual melhor do mundo, o técnico espanhol rebateu dizendo que não, exaltou o Chelsea, mas se enganou ao apontar o River Plate como o atual vencedor da Libertadores.

“Não somos a melhor equipe do mundo. A melhor é o Chelsea, que venceu a Champions League. E o River Plate, que venceu na América do Sul. Eu acho… não sei. Mas as opiniões sobre quem é o melhor não importam”, disse após o triunfo do líder Manchester City no Campeonato Inglês.

