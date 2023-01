Anunciado nesta semana como primeiro reforço para a temporada de 2023, Gerson está de volta ao Flamengo após um ano e meio no Olympique de Marselha, da França. Multicampeão com o clube carioca, o volante de 25 anos teve nova passagem frustrante no futebol europeu, mas nem por isso deixou de interessar o Rubro-Negro, que readquiriu o atleta até 2027 – na segunda transação mais cara da história do clube, levando em conta a taxa de transferência.

A diretoria do Flamengo vai desembolsar pelo menos 15 milhões de euros (cerca de 86,70 milhões de reais na cotação atual) junto ao Olympique por Gerson. A quantia fica atrás apenas dos 17,5 milhões de euros pagos pelo clube à Inter de Milão por Gabigol, em 2019, e empata com os 15 milhões pagos ao Cruzeiro por Arrascaeta, também em 2019.

O volante havia deixado o clube carioca em junho de 2021 depois de 109 partidas e sete gols marcados. Ele foi um dos protagonistas e peça-chave do elenco então comandado pelo português Jorge Jesus. Com o Fla, foi bicampeão Brasileiro (2019 e 2020) e da Supercopa (2020 e 2021), campeão da Libertadores (2019) e bi campeão Carioca ( 2020 e 2021).

Contratado, à época, por 25 milhões de euros e sob grandes expectativas pelo Olympique de Marselha, o jogador revelado pelo Fluminense teve desempenho irregular em uma temporada e meia no futebol francês.

Ao todo, foram 61 partidas com a equipe e 13 gols marcados. Na temporada 2021/22, atuando em uma função mais adiantada, ele foi titular em 39 das 48 partidas e marcou 11 gols. O desempenho do atleta em sua chegada rendeu elogios do então técnico Jorge Sampaoli, que o indicou para o Olympique, mas aos poucos passou a ser contestado pela imprensa local, que criticou o brasileiro em partidas de novembro e dezembro pelo Campeonato Francês.

Com a troca no comando da equipe na última temporada, o volante perdeu espaço e deu adeus à sequência como titular. Foram apenas 13 partidas e dois gols marcados, e ele chegou a ter desavenças com o técnico Igor Tudor durante um treino. Agora no Flamengo e sob o comando de outro treinador português, Vítor Pereira, Gerson tem a oportunidade de reencontrar o futebol que o fez cair nas graças da torcida Rubro-Negra na primeira passagem.