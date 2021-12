Após falha, Andreas agradece apoio da torcida do Flamengo no Maracanã

O meio-campista Andreas Pereira utilizou as redes sociais para agradecer aos torcedores do Flamengo pelo apoio após a vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, nesta terça-feira, 30, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Responsável pela falha que resultou no gol decisivo marcado por Deyverson, do Palmeiras, na final da Libertadores, o jogador afirmou que ainda busca a “volta por cima”.

“A cada dia mais o Flamengo me surpreende! O que eu senti hoje no Maracanã, só quem é Flamengo pode entender. Queria agradecer aos meus companheiros de equipe, toda a direção, a torcida que me recebeu hoje no CT e também pelas inúmeras mensagens de apoio! Continuamos todos juntos em busca da volta por cima! Obrigado, Nação”, explicou o camisa 18.

Antes da partida, viralizou nas redes sociais uma conversa do jogador com integrantes da principal torcida organizada do Flamengo. No encontro, ele pediu desculpas pelo erro decisivo e afirmou que só sairia do clube quando ganhasse uma Libertadores.

Os participantes prometeram incentivo, mas também avisaram que não tolerariam outro tipo de erro semelhante.

Ao final da partida com o Palmeiras imagens flagraram Andreas cobrindo o rosto no banco de reservas, visivelmente abatido. Horas depois do apito final, o jogador publicou um pedido de desculpas assumindo a falha e prometendo reconquistar a torcida do clube carioca.

O erro do jogador foi decisivo, já na prorrogação após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Ao receber um passe de David Luiz, o jogador perdeu o domínio e viu Deyverson arrancar para fazer o gol que deu ao Palmeiras o bicampeonato consecutivo, o terceiro título do clube paulista na competição.

O Flamengo volta a jogar na próxima sexta-feira, 3, diante do já rebaixado Sport, às 20h, na Arena Pernambuco, em jogo válido pela 35ª rodada da competição. Para seguir sonhando com o título, a equipe precisará torcer para o Atlético Mineiro não derrotar o Bahia, fora de casa, um dia antes.

