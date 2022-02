Após fala de Neymar, chefe da MLS diz que EUA não é retiro para estrelas

Em entrevista recente ao podcast Fenômenos, Neymar admitiu não saber se ainda retornará ao futebol brasileiro e expressou vontade de encerrar sua carreira nos Estados Unidos, na MLS (Major League Soccer). “Tenho muita vontade de jogar nos Estados Unidos, isso tenho vontade. Pelo menos uma temporada”, disse o atacante do Paris Saint-Germain. Quando perguntado sobre o motivo do desejo, ele ainda completou: “primeiro que o campeonato lá é curto, então você tem uns três ou quatro meses de férias”, provocando risadas. “Dá para jogar muitos anos ainda”.

Após grande repercussão, o comentário chegou aos ouvidos do comissário da liga norte-americana de futebol, Don Garber, que apesar de apreciar o desejo do brasileiro, assim como o de outros atletas, como Lionel Messi e James Rodríguez, que também manifestaram a vontade de se aposentar na MLS, deixou claro que caso não haja respeito à liga e aos torcedores, o brasileiro ou qualquer outro jogador de renome não serão bem-vindos.

Em coletiva de imprensa antes do início da temporada americana, Don Garber declarou: “não precisamos trazer um jogador de grande nome no final de sua carreira, porque ele decidiu que quer se aposentar na MLS”.

“Se eles não vierem aqui para jogar e contribuir de maneira significativa para seus times e nossa liga, e respeitar a liga e seus fãs, então não os queremos na MLS”, completou.

Usando como exemplo o suíço Xherdan Shaqiri, ex-Bayern e Liverpool, recentemente contratado pelo Chicago Fire, Don afirmou que o objetivo principal é conseguir contratar jovens jogadores, que desembarquem no auge de suas carreiras. “Queremos que nossa história seja sobre jovens jogadores que chegam aqui em seus primeiros dias ou no auge de suas carreiras e fazem da nossa liga sua escolha, disse o chefão.

Além de Shaqiri, outros nomes expressivos do futebol mundial chegam à MLS para o início dessa temporada, como Lorenzo Insigne, ex-Napoli, que assinou com o Toronto FC e Douglas Costa, ex-Grêmio, anunciado pelo LA Galaxy.

O craque do PSG, está com trinta anos de idade e seu contrato com a equipe parisiense vai até o final de junho de 2025. Neymar, após lesão no final de 2021, vêm retomando aos poucos a forma física para fazer boas atuações na temporada.

