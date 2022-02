Após derrota para o Santos, Sylvinho não é mais técnico do Corinthians

Sylvinho não é mais técnico do Corinthians. Após ser derrotado pelo Santos, na última quarta-feira, 3, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Quimica Arena, a diretoria corintiana decidiu não contar mais com o treinador para o restante da temporada.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Desde maio de 2021 no clube paulista, fez 43 jogos, venceu 16, empatou 14 e perdeu 13. Bancado pela presidência no fim do último ano, Sylvinho não suportou três partidas do estadual. Assim, o Corinthians busca um novo treinador para o restante do Campeonato Paulista e a preparação para a fase de grupos da Libertadores.

No clássico contra o Santos, o treinador foi vaiado pela torcida presente no estádio. Sylvinho também é alvo de ataques virtuais há meses.

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, 6, contra o Ituano, no Estádio Novelli Júnior e há incerteza sobre o comandante à beira do campo. Doriva, que era o principal auxiliar de Sylvinho, também não segue no alvinegro.

Mais informações em instantes

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!