Após convocação, Coutinho estreia com gol pelo Aston Villa

Apenas dois dias depois de ser convocado pela Seleção Brasileira, o meia Philippe Coutinho fez a sua estreia pelo Aston Villa neste sábado, 15. O brasileiro entrou no segundo tempo e foi decisivo para evitar a derrota de sua equipe ao participar diretamente do primeiro gol e balançar a rede no tento que confirmou o empate em 2 a 2 com o Manchester United em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Emprestado pelo Barcelona ao clube inglês, Coutinho se destacou nos treinos da última semana e convenceu o técnico Steven Gerrard a relacioná-lo para a partida. Ele começou no banco de reservas e quando entrou em campo, aos 22 minutos da etapa final, o Aston Villa perdia por 2 a 0, com gols anotados por Bruno Fernandes.

O meia brasileiro, porém, não precisou de muito tempo para comandar a reação de sua equipe. Aos 31 minutos, ele tabelou com Chukwuemeka na entrada da área e foi desarmado, mas a bola sobrou limpa para Ramsey marcar. Logo depois, aos 36, Coutinho apareceu nas costas da marcação e só empurrou para as redes depois de cruzamento pelo lado esquerdo.

A atuação do meia acontece apenas dois dias após a convocação de Tite, na qual o seu nome foi um dos mais contestados pelos torcedores, já que ele vinha em baixa no Barcelona e não atuava há mais de um mês. Ainda assim, o técnico da Seleção bancou a sua convocação na entrevista coletiva. A convocação vale para as partidas contra Equador, dia 27 de janeiro, em Quito, e Paraguai, no Mineirão, em Belo Horizonte, em 1º de fevereiro.

A partida contra o Manchester United marcou também o retorno de Coutinho ao Campeonato Inglês. O brasileiro não atuava pela liga desde dezembro de 2017, quando deixou o Liverpool, no qual teve boa passagem, para se transferir ao Barça.