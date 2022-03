Após confronto da Champions, Mbappé vai fechar com Real Madrid, diz jornal

Depois de eliminar o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid se aproxima de fechar contrato com o craque Kylian Mbappé. Segundo o jornal espanhol Marca, os merengues devem acertar um pré-contrato com a estrela francesa ainda na próxima semana.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O interesse do Real Madrid no jogador não é novidade. Depois de várias tentativas frustradas nos últimos meses, a negociação estaria bem próxima de se acertar, passado o confronto entre as duas equipes na última semana. Segundo o jornal, as conversas vinham se intensificando, mas o próprio Mbappé dizia que não queria que a negociação afetasse a atmosfera da partida. Apesar da eliminação do PSG, o craque francês foi protagonista dentro de campo, marcando gol no jogo de ida, em Paris, e no jogo de volta, em Madrid.

Passado o duelo entre as equipes, tudo caminha para um acerto. Ainda de acordo com o Marca, se tudo ocorrer como o previsto, Mbappé deve assinar um pré-contrato ainda durante a próxima semana.

O atacante, porém, cumpriria o seu acordo com o PSG e só seria anunciado oficialmente após o final da temporada, quando se apresentaria ao novo clube. Como o vínculo de Mbappé vai até junho, o Real Madrid não pagaria nada ao time francês.

Isso não quer dizer, porém, que a negociação não vai mexer nos cofres do clube. O clube espanhol deve pagar luvas no valor entre 60 e 80 milhões de euros (aproximadamente R$ 332 milhões e R$ 443 milhões, respectivamente) a Mbappé e seu staff. Também segundo o jornal, o salário anual da estrela francesa ficaria em torno de 25 milhões de euros (cerca de R$ 138 milhões na cotação atual).