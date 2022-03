Após atos violentos em jogo, jogadores do Querétaro sofrem ameaça de morte

Depois dos registros chocantes de violência entre torcedores do Querétaro e do Atlas, no último sábado, 5, a tragédia no futebol mexicano continua gerando consequências não só aos feridos – 26 pessoas no total, das quais sete seguem internadas e uma está em estado grave, segundo fontes do governo. Nesta terça-feira, 8, atletas do Querétaro relataram ameaças de morte por integrantes das torcidas organizadas do Atlas, que culpam torcida a rival e o clube pela barbárie que interrompeu toda a rodada do Campeonato Mexicano.

Hernan Cristante, técnico dos Gallos Blancos, em entrevista a agência de notícias AFP, disse que os jogadores estão com medo: “meus jogadores receberam ameaças de morte. Eles não estão calmos. Há esposas que estão pensando em sair”.

Apesar de o clube correr o risco de ser banido da Liga MX e da Federação Mexicana de Futebol, o campeonato segue normalmente a partir da próxima sexta-feira, 11, porém com torcida única.

“Vamos resolver esse problema com sanções, medidas de segurança reforçadas e vamos seguir em frente. Todos os cenários estão na mesa, mas temos que analisar, porque não podemos tomar uma decisão que não tenha a visão de todas as partes, para que conheçamos essas sanções”, explicou o presidente da Liga MX, Mikel Arriola ao veículo Televisa.

A briga entre os torcedores se instaurou por volta dos 17 minutos do segundo tempo, quando o Atlas vencia por 1 a 0 e torcedores quando um grupo de torcedores do Querétaro teve acesso ao setor visitante. A Promotoria de Querétaro deu início a uma investigação baseada no crime de tentativa de homicídio, segundo informações da imprensa mexicana.

De acordo com o governador Maurício Curi, ninguém foi detido até o momento, mas “a polícia tem utilizado toda a tecnologia possível para que os responsáveis sejam identificados o quanto antes”.

