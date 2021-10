Aperitivo para o Catar: semi da Nations League reúne quatro potências

Poucos meses após o fim da Eurocopa, vencida pela Itália, findando um jejum de 53 anos, as seleções do velho continente decidirão outro troféu: a Nations League. Criado pela Uefa em 2018, o torneio bienal que divide as confederações europeias em quatro divisões, conhecerá o campeão da Liga A (primeira divisão) já no próximo domingo, 10. O formato da fase final consiste em semifinais disputadas em jogos únicos (Itália x Espanha e Bélgica x França).

A disputa pelo terceiro lugar e a grande decisão serão centralizadas em um único país. A sede escolhida para “final four” (termo usado para a fase mais aguda envolvendo quatro equipes) é a Itália, mais especificamente Turim, com o Juventus Stadium, e Milão, com o San Siro. O torneio serve como um importante teste para a Copa do Mundo do Catar, marcada para daqui um ano.

Vale lembrar que as seleções europeias venceram todos os Mundiais desde o penta do Brasil em 2022. Na última edição, na Rússia, a semifinal foi inteiramente formada por equipes do Velho Continente. O técnico Tite, da seleção brasileira reclama constantemente de não poder medir forças com as potências europeias devido ao calendário da Nations League.

Itália x Espanha

A semifinal da Euro não foi o bastante para Itália e Espanha. Naquela ocasião, em Wembley, a Azzurra teve dificuldades antes da final que garantiu o título europeu à seleção: o time de Luis Enrique. Após um empate por 1 a 1 no tempo normal, a vaga na decisão foi garantida apenas nas penalidades, com brilho de Gianluigi Donnarumma, eleito o melhor jogador da competição, para eliminar La Roja. Exatamente três meses depois, as equipes voltam a batalhar por vaga em final, desta vez, da Nations League.

Invicta no torneio, a seleção italiana espera manter o excelente retrospecto sob comando de Roberto Mancini, enquanto a Espanha busca embalar rumo ao próximo mundial. A partida será disputada no San Siro, em Milão, nesta quarta-feira, 6, às 15h45 (de Brasília) e será transmitida pela TNT Sports.

Bélgica x França

Eis que a França, atual campeã mundial enfrentará a badalada – ainda que sem títulos – Bélgica. Pela semifinal da Nations League, as seleções se enfrentam disputando a chance de conquistar o último troféu relevante antes da Copa do Mundo de 2022. Após eliminação, de certa forma, precoce na Euro, as seleções buscam redenção e podem contar com grandes nomes e em fases excelentes.

Na reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2018, a Bélgica pode depositar esperanças no meio-campista Kevin de Bruyne e no atacante Romelu Lukaku, além dos “coadjuvantes de luxo” Thibaut Courtois e Eden Hazard. Do outro lado, a França conta com um dos ataques mais fortes do mundo, composto por Antoine Griezmann, Karim Benzema e Kylian Mbappé. As equipes jogam na próxima quinta-feira, 7, às 15h45, no Juventus Stadium, em Turim. Assim como a outra partida do torneio, a transmissão será do TNT Sports.

A decisão do título e a disputa pelo terceiro lugar serão disputadas no próximo domingo, 10. Para iniciar o dia, o jogo entre os perdedores das semifinal acontece às 10h, no Juventus Stadium. Mais tarde, às 15h45, as duas melhores equipes disputam a final, no San Siro. Na única edição disputada até hoje, finalizada em 2019, a seleção portuguesa ergueu o troféu ao bater a Holand

