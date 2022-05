Aos 40 anos, Ibrahimovic lesiona joelho e ficará até 8 meses sem jogar

Campeão italiano com o Milan, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic terminou a temporada com uma séria lesão. O clube divulgou nesta quarta-feira, 25, que o experiente jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e realizou cirurgia para reconstrução, com reforço lateral e reparo do menisco. Com isso, o sueco de 40 anos ficará de sete a oito meses afastado dos campos. O contrato de Ibra com os rossoneri vai até 30 junho deste ano.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em sua segunda passagem, Ibrahimovic foi um dos nomes da reconstrução que culminou no título italiano desta temporada, após 11 anos. No entanto, já com idade avançada, acumula mais de 50 partidas perdidas por problemas físicos. Por outro lado, a aposentadoria ainda é assunto delicado para o atacante.

No início deste mês, em entrevista à ESPN, Ibrahimovic admitiu a vontade de seguir em atividade: “quando chegar o momento não quero ter a sensação de que poderia ter jogado mais, quero tirar até a última gota da minha carreira. Quero ter certeza que não tenho mais nada a oferecer.” Em sequência, ainda completou que torce para pessoas próximas a ele avisarem sobre o momento de se aposentar.

Em 6 de abril, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport divulgou que o Milan ainda tenta convencer o jogador a renovar e permanecer por mais uma temporada. Para isso, Ibra precisaria aceitar uma significativa redução salarial de 7 milhões de euros (35 milhões de reais) por temporada para 3 milhões euros (15,2 milhões de reais).

A mesma publicação também diz que o clube já tem uma lista com possíveis substitutos em caso de perda: o sueco Alexander Isak, da Real Sociedad, o italiano Gianluca Scamacca, do Sassuolo, o canadense Jonathan David, do Lille, o belga Divock Origi, do Liverpool, e o italiano Andrea Belotti, do Torino.

Ibrahimovic tem 572 gols na carreira e conquistou 32 títulos. Com passagens vitoriosas por Paris Saint-Germain, Manchester United, Barcelona, Inter de Milão, Juventus e Ajax, o atacante ainda não renovou com o Milan para a próxima temporada e tem futuro indefinido.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN