Aos 37, Thiago Silva dá volta por cima e lidera Chelsea no Mundial

ABU DHABI – Há duas temporadas, a carreira de Thiago Silva, naquela altura já um veterano com 36 anos, parecia a um passo de terminar. Depois de 315 jogos e 23 taças conquistadas com a camisa do Paris Saint-Germain, em plena pandemia de Covid-19, quando ele estava no Brasil, recebeu um telefonema de Leonardo, o diretor esportivo do clube, oferecendo-lhe uma prorrogação de contrato de apenas dois meses. Seria suficiente para ele disputar a fase final da Liga dos Campeões daquele ano, em um mata-mata entre os oito finalistas; depois, tchau. Só que não foi assim.

Não apenas Thiago Silva não pendurou as chuteiras, como aos 37 anos e seis meses pode estar próximo de uma das mais vitoriosas temporadas de sua carreira. Titular absoluto da seleção brasileira, que disputará a Copa do Mundo no Catar, a partir de novembro deste ano, o zagueiro foi levado para o Chelsea há um ano e meio pelo alemão Thomas Tuchel, seu ex-técnico do PSG.

Além de ajudar a transformar o Chelsea em um time difícil de ser vazado, ele está contribuindo para aumentar o número de taças na sala de troféus. Desde que foi contratado, sagrou-se campeão europeu, depois ajudou a faturar a Supercopa da Uefa e é um dos líderes incontestáveis do time no Mundial de Clubes, em Abu Dhabi.

“Você pode ter certeza de que nosso time está muito motivado para ganhar este título mundial, que nosso clube ainda não tem”, disse, logo depois da vitória por 1 a 0 contra o Al Hilal, na semifinal, que definiu o time enfrentaria o Palmeiras na decisão. “Pode apostar que eu e meus companheiros entraremos motivados e bem preparados”.

A importância de Thiago Silva para o time é indiscutível. Ao lado do alemão Rüdiger e do dinamarquês Christensen, ele forma uma das mais bem organizadas defesas da atualidade. “Se ele não for um dos maiores zagueiros do planeta, certamente está entre os melhores da história”, disse a PLACAR o croata Mateo Kovacic. Não por acaso, o contrato do defensor foi renovado até o final de 2023.

Como Jorginho e Kenedy, também nascidos no Brasil, Thiago também está com a dupla missão de apresentar o Palmeiras aos companheiros e motivá-los a dar tudo pelo título, no próximo sábado, 12. “Jogadores são marcados por títulos, e esse nos deixaria na história do clube para sempre”, afirmou.

Mesmo que os rivais do Liverpool e do Manchester United não provoquem o Chelsea com nenhuma musiquinha, como é o caso do Palmeiras, o “Monstro”, como ele é conhecido, sabe que o seu time também não tem ainda um título mundial para chamar de seu. E ele pretende dar tudo para mudar essa história.

