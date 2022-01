Aos 37 anos, Thiago Silva renova contrato com o Chelsea

O Chelsea anunciou na tarde desta segunda-feira, 3, a extensão do contrato do experiente zagueiro Thiago Silva, 37 anos. O novo vínculo é válido até junho de 2023. Com o acordo, o defensor brasileiro terá assegurada a sua terceira temporada pelo clube inglês, a 14ª desde que chegou a Europa em 2009.

Thiago se transferiu para Londres em 2021 após oito temporadas atuando no PSG, entre 2012 e 2020. Logo no início de sua caminhada com o clube inglês, se transformou em um dos pilares defensivos do sistema organizado pelo técnico alemão Thomas Tuchel na conquista da Liga dos Campeões. As boas atuações renderam o retorno à seleção brasileira.

Com Tite, ele ainda se transformou em titular novamente e tem vaga praticamente assegurada entre os convocados que irão para a próxima Copa do Mundo, em 2022, no Catar.

Nesta temporada, o jogador já atuou em 22 jogos, sendo 18 como titular. O Chelsea disputou 31 partidas até aqui.

Aos 37 anos – chegará com 38 ao Catar -, Thiago Silva atua em altíssimo nível há mais de dez anos. Após brilhar por Fluminense, o defensor foi vendido em 2009 para o Milan e se consolidou como um dos melhores do planeta na posição. Pela seleção brasileira são 102 jogos, a conquista da Copa das Confederações de 2013 e a Copa América de 2019.

