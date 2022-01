Aos 15 anos, Endrick faz primeiro treino com profissionais do Palmeiras

Um dia depois de anotar mais dois gols pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto Endrick, de apenas 15 anos, já foi chamado para completar as atividades do elenco profissional do Palmeiras. No treino da manhã deste domingo, 9, ele e mais dois garotos reforçaram os trabalhos comandados por Abel Ferreira na Academia de Futebol.

Pelo protagonismo demonstrado desde a categoria sub-11, quando chegou o Palmeiras, Endrick é tido como uma grande promessa da base alviverde. Com 15 anos, ele foi convocado para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que, em 2022, permite a inscrição de atletas de até 21 anos. Mesmo assim, a joia palmeirense não se intimidou e já soma quatro gols em apenas dois jogos.

Com isso, ele recebeu a primeira oportunidade com o elenco profissional na atividade deste domingo. Junto com Endrick, o meio-campista Naves e o atacante Giovani também foram chamados para completar o treino. Além deles, o meio-campista Bruno Menezes e o goleiro Natan já tinham se juntado à equipe principal nos últimos dias.

No treino deste domingo, Abel Ferreira comandou uma atividade com bola com os jogadores divididos em dois times. Além disso, a equipe também trabalhou jogadas de bola parada, como faltas laterais e escanteios, com orientação do treinador e sua comissão técnica.

O meio-campista Jailson, anunciado na última semana, fez um trabalho físico no campo sob a coordenação do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Ele ainda recebeu orientações de Abel Ferreira, como registrou o Verdão em suas redes sociais.

O Palmeiras se prepara para a estreia na temporada, que acontece no dia 23, contra o Novorizontino, às 16h, pelo Campeonato Paulista.