Libertadores: sorteio define reencontro de Corinthians e Boca nas oitavas

Foram definidos nesta sexta-feira, 27, os duelos das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2022, em sorteio realizado na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Na principal competição do continente, destaque para a repetição do duelo entre Corinthians e Boca Juniors, que se encontraram na fase de grupos e na decisão de dez anos atrás.

Confira os duelos das oitavas a Libertadores:

Athletico-PR x Libertad (PAR)

Deportes Tolima (COL) x Flamengo

Vélez Sarsfield (ARG) x River Plate (ARG)

Emelec (EQU) x Atlético Mineiro

Cerro Porteño (PAR) x Palmeiras

Talleres (ARG) x Colón (ARG)

Corinthians x Boca Juniors (ARG)

Fortaleza x Estudiantes (ARG)

Caso as equipes avancem, haverá três confrontos brasileiros nas quartas de final: Athletico-PR x Fortaleza e Palmeiras x Atlético-MG de um lado e Flamengo x Corinthians do outro.

O calendário da competição prevê os jogos de ida para os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto a volta acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de julho. Nas quartas de final, as disputas acontecerão de 2 a 4 de agosto (ida) e 9 a 11 de agosto (volta). A semifinal terá os jogos de ida nos dias 30 de agosto e 1º de setembro e os da volta em 6 e 7 de setembro. A final acontecerá em 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador.

Também foram definidos os duelos das oitavas da Copa Sul-Americana. A final acontecerá no dia 1º do mesmo mês, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Deportivo Táchira (VEN) x Santos

Nacional (URU) x Unión de Santa Fé (ARG)

Universidad Católica (CHI) x São Paulo

Colo-Colo (CHI) x Internacional

Deportivo Cali (COL) x Melgar (PER)

The Strongest (BOL) x Ceará

Olimpia (PAR) x Atlético-GO

Independiente Del Valle (EQU) x Lanús (ARG)

Confira, abaixo, como foi a cobertura em tempo real:

13h40 – Repetecos

As oitavas terão reedições de duelos a primeira fase: Athlético-PR x Libertad e Corinthians x Boca. Na chave, o Furacão bateu o Libertad por 2 a 0 em Curitiba e perdeu por 1 a 0 em Assunção.

O duelo entre brasileiros e argentinos é também uma reedição da final de 2012, vencida pelo Timão. Na primeira fase deste ano, o Timão venceu o Boca por 2 a 0 em Itaquera e empatou em 1 a 1 na Bombonera.

13h35 – Os cruzamentos da Libertadores

Caso as equipes avancem, teremos os seguintes confrontos brasileiros nas quartas de final: Athletico-PR x Fortaleza e Palmeiras x Atlético-MG de um lado e Flamengo x Corinthians do outro. A final da Libertadores está programada para 29 de outubro, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. A da Sul-Americana acontecerá no dia 1º do mesmo mês, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

⭐🏆 É o caminho da #GloriaEterna! Estão definidas as oitavas de final e os cruzamentos da CONMEBOL #Libertadores 2022. 🔜🇪🇨 Só 2⃣ irão a Guayaquil em 29/10! 🤔 Qual é o lado mais forte? pic.twitter.com/hTgNpPEJhC — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 27, 2022

13h30 – DEFINIDAS AS OITAVAS LIBERTADORES

(Equipes da direita, como Flamengo, Galo e Palmeiras definem os duelos em casa)

13h22 – Os cruzamentos da Sula

Santos e Inter ficaram do mesmo lado da chave, enquanto Atlético-GO, Ceará e São Paulo estão do outro. São Paulo e Ceará, se vencerem, se enfrentam nas quartas de final. O Tricolor paulista fará com a Universidad Católica uma reedição da final da Libertadores de 1993.

🏆⚽ Os cruzamentos das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana! Rumo à #GrandeConquista! pic.twitter.com/jFTBBZG6fH — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 27, 2022

13h20 – DEFINIDAS AS OITAVAS DA SUL-AMERICANA

(Equipes da direita, como Santos, São Paulo, Inter, Ceará e Atlético-GO, definem os duelos em casa)

13h15 – COMEÇA O SORTEIO DA COPA SUL-AMERICANA

13h10 – O formato do sorteio

Federico Nantes, diretor de competições da Conmebol, repassa as regras do sorteio. As equipes que se classificaram em primeiro irão enfrentar segundos. Os times com melhor campanha na fase de grupos decidirá o segundo jogo em casa até as semifinais.

No pote 1 da Libertadores, estão os oito primeiros colocados: Palmeiras, Libertad-PAR, Estudiantes-ARG, Atlético-MG, Boca Juniors-ARG, River Plate-ARG, Colón-ARG e Flamengo. Já o pote 2 reserva os oito segundos colocados, que também tem seis times classificados: Emelec-EQU, Athletico-PR, Vélez Sarsfield-ARG, Tolima-COL, Corinthians, Fortaleza, Cerro Porteño-PAR e Talleres-ARG.

13h – Começa o sorteio!

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, realiza um discurso virtual para abrir o evento. O dirigente cita os casos recorrentes de preconceito nas arquibancadas. “Não ao racismo. Todos jogamos a partida contra o preconceito. Todos somos responsáveis e podemos ajudar. “

12h57 – River perderá seu artilheiro

Time de segunda melhor campanha da primeira fase e um dos favoritos ao título, o River Plate só contará com seu principal jogador, o atacante Julián Álvarez, autor de seis gols diante do Alianza Lima até as oitavas de final. O Manchester City comprou o passe do último ‘Rei da América’ e já avisou que conta com ele para a pré-temporada europeia

12h55 – Palmeiras segue fazendo história

O atual campeão deitou e rolou na primeira fase. Na última rodada, goleou o Deportivo Táchira, da Venezuela, por 4 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo, e terminou a fase de grupo com 18 pontos e 100% de aproveitamento, o que lhe garante vantagem no mata-mata. De quebra, o Verdão ainda terminou com 25 gols, um recorde, superando os 21 do River Plate de 2020. Confira os recordes batidos pelo Verdão

12h50 – Contra os prognósticos

Entre os brasileiros classificados, Athletico-PR, Corinthians e Fortaleza terminaram na segunda posição de seus grupos, o que lhes dá desvantagem no mata-mata. No atual formato da competição, desde 2000, apenas sete dos 22 campeões – ou seja, 31,8% deles – tiveram trajetórias de sucesso até a taça. Entre os brasileiros, só o Santos comandado por Neymar em 2011 conseguiu o feito. O último vencedor nesta condição foi o River Plate, em 2015.

12h45 – Decepção no Corinthians



O Corinthians desperdiçou a chance de obter a liderança de seu grupo da Libertadores ao apenas empatar em 1 a 1 com o Always Ready, da Bolívia, na noite desta quinta-feira, 26, na Neo Química Arena. Com isso, o Timão terminou na segunda colocação do grupo E e terá vida complicada no sorteio desta sexta-feira, 27. A torcida apoiou durante os 90 minutos, mas vaiou e cobrou atitude após o apito final. O meia Renato Augusto e o auxiliar técnico Filipe Almeida concordaram com as críticas.



12h35 – Os potes da Libertadores

No pote 1 da Libertadores, estão os oito primeiros colocados: Palmeiras, Libertad-PAR, Estudiantes-ARG, Atlético-MG, Boca Juniors-ARG, River Plate-ARG, Colón-ARG e Flamengo.

Já o pote 2 reserva os oito segundos colocados, que também tem seis times classificados: Emelec-EQU, Athletico-PR, Vélez Sarsfield-ARG, Tolima-COL, Corinthians, Fortaleza, Cerro Porteño-PAR e Talleres-ARG.

🔥🏆 Tá chegando a hora! Assim vai funcionar o sorteio das oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores. ⌚️ 13h 🇧🇷

📺 https://t.co/KqfVzyMEcE pic.twitter.com/ZWCcJ8086h — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) May 27, 2022

12h32 – Os potes da Sul-Americana

⚽🏆 Os potes para o sorteio das oitavas de final da CONMEBOL #Sudamericana! 🧐 Os duelos serão definidos nesta sexta-feira, às 13h (de Brasília). A busca pela #GrandeConquista continua! pic.twitter.com/X9bhPOiMP6 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 27, 2022

12h30 – Regras do sorteio

No sorteio já será definido todo o chaveamento até o dia da final da Libertadores. Os classificados são divididos entre o pote A, onde ficam as equipes que se classificaram em primeiro lugar na fase de grupos, e o pote B, onde ficam os times que garantiram vaga na segunda posição. Equipes que já se enfrentaram na primeira fase ou que são do mesmo país podem se enfrentar nas oitavas.

No calendário divulgado pela Conmebol, consta, inicialmente, que os confrontos de ida estão marcados para os dias 28, 29 e 30 de junho, enquanto os de volta ficam para os dias 5, 6 e 7 de julho. O Palmeiras, atual campeão da competição, fez campanha com 100% de aproveitamento – 18 pontos, com seis vitórias em seis jogos. A equipe de Abel Ferreira garantiu o direito de decidir todos os mata-matas em casa.