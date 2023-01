AO VIVO: siga o fim do velório e sepultamento de Pelé

O velório de Pelé, que começou na segunda-feira, 2, está em seus últimos momentos. A cerimônia que acontece na Vila Belmiro deve se encerrar na manhã desta terça-feira, 3, antes do sepultamento do Rei do Futebol.

Acompanhe o fim do velório e o sepultamento de Pelé:

9h12 – Sem falar com a imprensa, o petista foi ovacionado

Sem falar com os jornalistas, o presidente Lula acaba de chegar a Vila Belmiro. Os presentes manifestaram apoio com gritos de Lula e depois cantaram o hino do Santos FC. pic.twitter.com/HgaOhQJMwV — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023



9h10 – Presidente Lula chega na Vila

Chegada da comitiva do presidente Lula à Vila Belmiro para o velório de Pelé. Em breve, @KlausRichmond deve ter melhores imagens da outra entrada. pic.twitter.com/EKghI2Gi2x — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023

9h03 – Lula chega em instantes

Muita expectativa na Vila Belmiro pela chegada do presidente Lula para o velório de Pelé. pic.twitter.com/Cs1aoWDluH — Luiz Felipe Castro (@castro_luizf) January 3, 2023



8h58 – Movimentação para a chegada de Presidente

Movimentação de 15 minutos atrás na fila dos últimos fãs que conseguirão se despedir de Pelé. Há pouco, helicópteros presidenciais sobrevoaram o estádio com aplausos dos presentes. pic.twitter.com/xc9WCILE7L — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

8h26 – Programação

O recém-empossado presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aguardado para o início da manhã de terça-feira na Vila Belmiro. Às 10h, o corpo de Pelé sai em carreata que passará pelo Canal 6, onde vive Dona Celeste, a mãe de Pelé, que recentemente completou 100 anos de idade. O sepultamento, por volta das 12h, será fechado a pessoas próximas, no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica.

8h08 – Mais de 150 mil pessoas

O Santos FC divulgou às 5h que mais de 150 mil pessoas já haviam passado pelo no gramado da Vila Belmiro para o velório. pic.twitter.com/SIevCcsvoP — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

8h05 – Imprensa realocada

Os jornalistas ainda seguirão com acesso ao setor destinado as cadeiras cativas, destinado à imprensa desde o início da cerimônia. A entrada é pelo portão 20. — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

8h03 – Presidente sem entrevistas

Essa é a distância em que os jornalistas estão do local onde entrará o político. O Santos FC também explicou que a fila para fãs que desejam prestar uma última homenagem a Pelé foi encerrada às 8h. pic.twitter.com/ZQKB0xa5PR — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

7h57 – Lula chega em instantes

A chegada do presidente Luis Inácio Lula da Silva para o velório de Pelé ocorre em instantes. Jornalistas já foram retirados do espaço reservado pelo Santos FC, o político não concederá entrevistas. Segundo o clube, a segurança presidencial fez a solicitação às 3h desta terça (3) — Klaus Richmond (@KlausRichmond) January 3, 2023

