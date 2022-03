AO VIVO: o sorteio de grupos da Libertadores e da Sul-Americana 2022

Serão realizados nesta sexta-feira, 25, a partir das 12h (de Brasília), o sorteio das fases de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2022, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Há diversos clubes brasileiros nas disputas: Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Athletico-PR, Corinthians, Red Bull Bragantino, Fortaleza e América-MG na Libertadores, e Santos, São Paulo, Internacional, Atlético-GO, Ceará, Cuiabá e Fluminense na Sul-Americana.

Os sorteio serão transmitidos pela ESPN, em TV fechada, Star+ via streaming, e pelo SBT, via site, Facebook e YouTube. A Conmebol também fará a transmissão em suas redes e PLACAR acompanhará tudo, minuto a minuto, a partir das 11h30.

Os potes de ambas as competições já estão definidos. Pela Libertadores, o atual campeão, o Palmeiras foi colocado automaticamente como o cabeça de chave do grupo A. Os outros sete, que compõem o pote 1 ao lado do Verdão, foram definidos pelo ranking da Conmebol. São eles: River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Nacional, Peñarol, Atlético-MG e Athletico-PR.

Cada grupo terá um time de cada pote, sendo que equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. As exceções são os quatro clubes que vieram classificados da pré-Libertadores: Olimpia (Paraguai), Estudiantes (Argentina), The Strongest (Bolívia) e América-MG (Brasil). Esses times estão no pote 4 e podem ficar na mesma chave de equipes de seus países.

A final da Libertadores 2022 será disputada no dia 29 de outubro de 2022, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Confira os potes do sorteio da Libertadores e o ranking da Conmebol de cada clube:

🤩🏆 Os potes para o sorteio da Fase de Grupos da CONMEBOL #Libertadores 2022 estão confirmados! O sorteio será na próxima sexta, dia 25/3. ⭐️ #GloriaEterna pic.twitter.com/p305wxuhZw — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 18, 2022

Pote 1 (cabeças de chave)

Palmeiras-BRA (2º, atual campeão)

River Plate-ARG (1º)

Boca Juniors-ARG (3º)

Flamengo-BRA (4º)

Nacional-URU (6º)

Peñarol-URU (7º)

Atlético Mineiro-BRA (11º)

Athletico Paranaense-BRA (12º)

Pote 2

Cerro Porteño-PAR (15º)

Libertad-PAR (16º)

Independiente del Valle-EQU (21º)

Universidad Católica-CHI (26º)

Emelec-EQU (28º)

Corinthians-BRA (29º)

Colo-Colo-CHI (32º)

Vélez Sarsfield-ARG (33º)

Pote 3

Sporting Cristal-PER (35º)

Deportivo Cali-COL (44º)

Red Bull Bragantino-BRA (45º)

Deportivo Táchira-VEN (46º)

Alianza Lima-PER (54º)

Tolima-COL (60º)

Colón-ARG (64º)

Caracas-VEN (67º)

Pote 4

Always Ready-BOL (86º)

Talleres-ARG (105º)

Independiente Petrolero-BOL (178º)

Fortaleza-BRA (229º)

Olimpia-PAR (14º)*

Estudiantes-ARG (34º)*

The Strongest-BOL (40º)*

América Mineiro-BRA (sem ranking)*

*Times que vieram da pré-Libertadores foram automaticamente para o pote 4

Potes da Sul-Americana

Pela segunda competição mais importante do continente, cuja última final também foi entre brasileiros (o Athletico-PR, campeão em 2018, faturou o bi diante do Red Bull Bragantino), novamente há clubes do país entre os principais candidatos.

Os clubes desclassificados na terceira fase preliminar da Libertadores, como o Fluminense, ocupam o pote 4. A final da competição acontece em 1º de outubro de 2022, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.

Pote 1

Santos (BRA)

Independiente (ARG)

São Paulo (BRA)

Internacional (BRA)

Racing (ARG)

LDU (EQU)

Lanús (ARG)

Junior Barranquilla (COL)

Pote 2

Defensa y Justicia (ARG)

Jorge Wilstermann (BOL)

Independiente Medellín (COL)

Melgar (PER)

Montevideo Wanderers (URU)

Oriente Petrolero (BOL)

La Guaira (VEN)

Unión La Calera (CHI)

Pote 3

River Plate (URU)

Atlético-GO (BRA)

Ceará (BRA)

Banfield (ARG)

Metropolitanos (VEN)

Unión de Santa Fé (ARG)

Ayacucho (PER)

9 de Octubre (EQU)

Pote 4

Antofagasta (CHI)

Guaireña (PAR)

Cuiabá (BRA)

General Caballero (PAR)

Fluminense (BRA)

Everton (CHI)

Universidad Católica (CHI)

Barcelona (EQU)

⚽🏆 Os potes da Fase de Grupos! 🍀 O sorteio da próxima sexta-feira, dia 25/3, definirá a divisão dos grupos da CONMEBOL #Sudamericana 2022.#GrandeConquista pic.twitter.com/r8yal3d9JM — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) March 18, 2022

