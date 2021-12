Futebol feminino: Corinthians bate São Paulo e conquista a Tríplice Coroa

1/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino (Alexandre Battibugli/Placar) 2/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino (Alexandre Battibugli/Placar) 3/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino (Alexandre Battibugli/Placar) 4/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 5/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 6/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 7/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 8/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 9/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 10/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 11/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar) 12/12 Corinthians x São Paulo pela final do Paulistão feminino na Neo Química Arena (Alexandre Battibugli/Placar)

O Corinthians manda no futebol feminino do Brasil. Diante de pouco mais de 30.000 torcedores na Neo Química Arena, o recorde de público de uma partida da modalidade no Brasil, o Timão bateu o São Paulo por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 8, e conquistou o tricampeonato consecutivo do Campeonato Paulista. Com isso, a equipe alvinegra reverteu o resultado do jogo de ida (1 a 0 para o Tricolor, no Morumbi) e faturou a chamada Tríplice Coroa na temporada 2021, na qual já havia erguido as taças do Brasileirão e da Copa Libertadores.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Empurrado pela torcida, o time dirigido por Arthur Elias dominou completamente a primeira etapa e abriu o placar aos 25 minutos em chute certeiro, da entrada da área, de Gabi Zanotti. Aos 33, a camisa 10 voltou a balançar as redes em bonita assistência da capitã Tamires.

Quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória tranquila do time mandante, a goleira Natascha falhou na saída de bola, Naná invadiu a área e diminuiu para o São Paulo.

O Majestoso ganhou contornos dramáticos em uma segunda etapa em que ambos buscaram o gol que lhe daria o título. O São Paulo, que não conquista o título desde 1999, teve a melhor chance em cabeçada de Gláucia que explodiu no travessão após cobrança de escanteio. No entanto, já no fim da partida, Adriana acertou um chute de esquerda da intermediária e marcou o gol que fez explodir a arena corintiana.