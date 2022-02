Apoiado por torcida, Palmeiras viaja por sonhado título Mundial

O Palmeiras viaja logo mais para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a disputa do tão almejado título do Mundial de Clubes da Fifa. O elenco saiu às 11h rumo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos Uma hora antes, a torcida alviverde lotou as imediações da Academia de Futebol para apoiar a delegação. O voo está previsto para às 13h (de Brasília). Em solo árabe, o elenco irá treinar todos os dias até a estreia na terça-feira, 8.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

11h30 – Rumo ao bi?

A presidente Leila Pereira publicou em suas redes sociais uma frase de polêmica discussão: “rumo ao bi”, fazendo referência a conquista da Copa Rio de 1951, considerada pelo clube como o primeiro mundial da história.

Há pouco mais de 70 anos, o Palmeiras conquistou aquele que é considerado por seus torcedores o título mais importante de sua história com um empate em 2 a 2 contra a Juventus, da Itália, diante de mais de 100.000 torcedores no Maracanã.

A equipe brasileira jogava por um empate, após vencer o jogo de ida por 1 a 0, e obteve a igualdade com um gol de Liminha (1930-1985), aos 32 do segundo tempo. Naturalmente, há poucos registros, todos em preto e branco, do lance histórico de sete décadas atrás.

11h23 – Alívio e confiança

O bom início da equipe no Campeonato Paulista anima o técnico Abel Ferreira e os torcedores do Palmeiras. Até aqui, a equipe venceu três partidas e empatou outra no estadual – a melhor campanha entre os 16 times participantes. Mesmo assim, o português admitiu ter temido perder jogadores para a disputa do Mundial.

“Não controlamos nossos pensamentos, eles vêm e vão muito rápido. Não posso mentir, logicamente pensei nisso (no risco de ter lesionados), mas não vejo outra forma de preparar a não ser com o pé fundo. Pilotos de F-1 nas provas de sexta, sábado e domingo pregam fundo. Isto para estarmos mais próximos de ganhar, porque nunca prometi a nenhum torcedor que vamos ganhar tudo, mas vamos fazer de tudo e nos preparar para ganhar. É o nosso propósito. Tenham certeza que vamos dar o melhor de nós de forma coletiva”, afirmou Abel. View this post on Instagram A post shared by Abel Ferreira (@coachabelferreira) “Chegamos melhor preparados que no ano passado, mais experientes, mas vamos enfrentar os melhores do mundo. Fizemos pelo Paulista para nos preparar para o primeiro jogo”, acrescentou após a vitória por 1 a 0 contra o Água Santa.

11h15 – Aeroporco

Registro da transmissão oficial feita pelo Palmeiras onde centenas de torcedores cercaram o ônibus com a delegação do Palmeiras antes da viagem. Comitiva agora será escoltada até a chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.

11h07 – Rumo ao aeroporto

O ônibus do Palmeiras começa a deixar a Academia de Futebol para o trajeto rumo ao Aeroporto de Guarulhos. Torcedores pularam gradis e cercaram o veículo. Mesmo em meio a pandemia, há enorme aglomeração e poucos registros de máscaras. O voo fretado para os Emirados Árabes Unidos está programado para às 13h (de Brasília).

10h57 – Mais maduro

“Fizemos tudo com calma, planejamento. Vejo o time mais preparado, mais maduro. Até pelo que vivemos sabemos o que vamos encontrar lá. Estava no vestiário me trocando, conversando com o Giovani e com o Vanderlan falando para desfrutarem ao máximo. Chegar nisso, na idade deles, não é para qualquer um. Se Deus quiser estaremos todos juntos para voltarmos para o tão sonhado título”, avaliou o meio-campista Raphael Veiga

10h50 – Confiança por título

Presente na eliminação para o Tigres na semifinal do último Mundial de Clubes, o atacante Rony acredita que o desfecho da competição será diferente desta vez: “expectativa muito boa para o segundo Mundial. Já tivemos a primeira experiência, sabemos que essa será totalmente diferente. Esperamos representar não somente os familiares, mas a nossa segunda família que são os funcionários. Esperamos sair de lá com o tão sonhado título que é o Mundial”, disse ao vivo à TV Palmeiras.

“Esse apoio é muito importante. A família Palmeiras é muito grande, o apoio de cada um é de suma importância. Com certeza vamos dar a vida por eles, vamos correr o que tivermos que correr. Vamos lá fazer uma grande competição e sair com o Mundial”.

10h45 – Novo manto

Ainda nesta quarta, 2, o Palmeiras e a Puma, fornecedora alemã de material esportivo, divulgaram o novo segundo uniforme da equipe para a temporada. A coleção tem a campanha “Por um futuro mais verde”. Visualmente, em sua parte frontal, é possível ver listras horizontais finas na cor verde.

Continua após a publicidade

A camisa já está disponível na PalmeirasStore.com e no site da Puma, além de lojas físicas da fornecedora e do clube, por 299,90 reais no modelo principal. As versões femininas saem por 279,90 reais, mesmo valor do modelo infantil.

10h40 – Quase na hora

O nosso ônibus já está pronto para levar o tricampeão da América ao aeroporto! 🚍💚#AvantiPalestra #JuntosPeloBi pic.twitter.com/v9aQdw4U2L — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 2, 2022

10h35 – Apoio Animal

Em suas redes sociais, o clube publicou uma carta escrita pelo ex-atacante e ídolo Edmundo. “Sou o Edmundo, mais um entre os milhões que amam esse clube. Verde é a esperança, e isso não falta”, disse em um trecho. “Juntos nós ganhamos títulos, calamos rivais e somos imponentes”. “E eu que não posso mais jogar aprendi que podemos ganhar na força do berro…. eu sou mais um torcedor, mais um de vocês”.

Com o coração pulsando e ostentando o nosso escudo no peito! Todos somos um. E nós… somos cada um de vocês! 💚 FALTAM 7️⃣ DIAS 👊#AvantiPalestra #JuntosPeloBi pic.twitter.com/YucLEVBegC — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 2, 2022

10h31 – Ingressos esgotados

Para a semifinal diante de Al Ahly ou Monterrey, o Palmeiras teve direito a 2.300 ingressos. A carga foi toda comercializada pelo site do clube em pouco mais de 30 minutos, com prioridade para sócios-torcedores. A partida, que será disputada no estádio Al Nahyan, terá capacidade reduzida na ocupação dos 15.000 lugares.

Os ingressos para a segunda partida – seja a disputa de terceiro lugar ou a final – também serão comercializados pelo site ingressospalmeiras, com prioridade para sócios.

10h25 – Último treino

A equipe treinou normalmente na manhã desta quarta-feira, 2. Titulares na vitória por 1 a 0 diante do Água Santa realizaram apenas trabalhos físicos, enquanto os reservas foram a campo em trabalho com a equipe sub-20.

10h19 – Quem viaja

Ao todo, 27 nomes embarcarão. Vale lembrar que a lista final conta apenas com 23 nomes, sendo obrigatório a presença de três goleiros. Ela precisa ser entregue até dois dias antes da estreia da equipe na competição, programada para 8 de janeiro.

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Vinícius

Laterais: Jorge, Marcos Rocha, Mayke e Vanderlan

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Kuscevic, Renan e Murilo

Meio-campistas: Gustavo Scarpa, Zé Rafael, Gabriel Menino, Danilo, Patrick de Paula, Raphael Veiga, Atuesta e Jaílson

Atacantes: Breno Lopes, Dudu, Rony, Deyverson, Rafael Navarro, Wesley e Giovani

10h16 – Endrick fora

Na delegação que embarca logo mais, não há a presença do jovem Endrick, craque e sensação na inédita conquista do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Entre os nomes da campanha, Vanderlan e Giovani estão confirmados.

Endrick chegou a ser cogitado porque, diferente do regulamento de competições nacionais de competição, a Fifa permite que jogadores sem vínculo profissional – e com menos de 16 anos – possam atuar normalmente.

Em solo brasileiro, ele ainda não estreou devido ao artigo 41 do Regulamento de Competições da CBF de 2021, que só permite atletas não profissionais a partir de 16 anos. No ano anterior, o regulamento era ajustado para 15 anos, o que havia possibilitado a estreia de Ângelo pelo Santos com essa idade.

10h10 – Programação definida

A programação divulgada pelo clube conta com quatro treinos nos quais os jornalistas poderão acompanhar 15 minutos de cada. A delegação chega em Abu Dhabi na quinta-feira, 3, por volta das 11h (horário local), e no mesmo dia fará um treino, às 17h (horário local).

3/2, quinta-feira:

11h (horário local) – Chegada prevista a Abu Dhabi

17h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

4/2, sexta-feira:

10h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

5/2, sábado:

10h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

6/2, domingo:

10h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

7/2, segunda-feira:

17h15 (horário local) – Reconhecimento de gramado no Al Nahyan Stadium

18h45 (horário local) – Coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira e de um atleta

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!