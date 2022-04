AO VIVO: o sorteio de grupos da Copa do Mundo de 2022

Chegou o grande dia de conhecer as chaves da Copa do Mundo de 2022. O sorteio dos grupos acontece nesta sexta-feira, 1º de abril, a partir das 13h (de Brasília), no Centro de Exposições e Convenções de Doha, e terá acompanhamento minuto a minuto de PLACAR. Por causa da pandemia de Covid-19, que atrasou parte das Eliminatórias e da guerra na Ucrânia, apenas 29 das 32 seleções já estão definidas (as três recentes ocuparão o pote 4 do sorteio). Líder do ranking da Fifa e maior campeã do torneio, cinco vezes, a seleção brasileira estará no pote 1, mas já pode cruzar com fortes seleções europeias, como a Alemanha, na primeira fase; acompanhe tudo sobre o sorteio:

12h02 – Bicampeão na área

Campeão com a França como jogador em 1998 e como treinador na última edição do mundial, em 2018, na Rússia, o técnico Didier Deschamps foi mais um a chegar no Centro de Exposições e Convenções de Doha para acompanhar o sorteio dos grupos da Copa do Catar. A França assegurou vaga na competição com uma rodada de antecedência para o fim das Eliminatórias, após vencer Cazaquistão por 8 a 0, atuando em Paris. O ataque é considerado um dos mais temidos do mundo com nomes com Kylian Mabppé, Karim Benzema e Antoine Griezmann.

Back to claim what's his? 👀 Didier Deschamps is in the building 🇫🇷#FinalDraw | @equipedefrance pic.twitter.com/RveXojlLOY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022

12h – Os craques ausentes

Com 29 das 32 equipes participantes já definidas, já se sabe que a Copa do Catar contará com ausências importantes; o Egito, de Mohamed Salah, e a Noruega, de Erling Haaland são algumas das seleções que ficaram de fora; confira uma lista com oito craques que farão falta no Mundial

11h55 – A trilha sonora da Copa

A Fifa lançou a primeira música da trilha oficial do torneio, nesta sexta-feira, 1º. A canção se chama Hayya Hayya (Better Together) e é interpretada pelos cantores Trinidad Cardona, Davido e Aisha. Com influências de R&B e reggae, a música já embalará o sorteio desta sexta.

11h50 – O palco da festa



O Centro de Exposições e Convenções de Doha já está preparado para receber o sorteio, que começa em pouco mais de uma hora.

11h40 – ‘Selfie time’

Nas redes, Neymar demonstra ansiedade para o sorteio no Catar. Aos 30 anos, craque da seleção disputará seu terceiro Mundial

11h37 – Direto de Doha: o corre-corre das reformas para a Copa



O repórter Fernando Valeika de Barros mostra a situação do país-sede, a menos de oito meses do início do Mundial. Enquanto acelera fim das obras, o Catar também tenta provar avanços em questões sobre condições de trabalho e Direitos Humanos (clique para ler a matéria na íntegra)

11h35 – O dono da bola

Lionel Messi posa com a bola da Copa, Al Rihla: “Agora começa o nosso caminho”; confira mais detalhes sobre a bola oficial do Mundial

11h33 – Os convidados de honra



Para sortear as bolinhas, a Fifa convidou uma seleção de celebridades: os mestres da cerimônia serão as americanas Carli Lloyd e Samantha Johnson, destaques do futebol feminino, e o inglês Jermaine Jenas, ex-meio-campista do Tottengam, hoje célebre apresentador na TV britânica. E entre jogadores e técnicos estarão campeões, como o brasileiro Cafu e o alemão Lothar Matthaus, o iraniano Ali Daei, que até o ano passado era o maior artilheiro por uma seleção nacional, com 109 gols (foi superado pelo português Cristiano Ronaldo), e o sérvio Bora Milutinovic, que disputou cinco Copas com cinco seleções diferentes. O argelino Rabah Madjer, o australiano Tim Cahill, o catariano Ahmed MalAllah e o nigeriano Jay-Jay Okocha são outros destaques.

11h32 – Os confrontos restantes das Eliminatórias

Em junho, os três últimos classificados serão conhecidos e completarão o pote 4:

O vencedor da semifinal da repescagem europeia entre Escócia x Ucrânia faz a final contra o País de Gales ;

faz a final contra o ; O quinto melhor time da Ásia ( Emirados Árabes ou Austrália ) enfrenta o quinto melhor time da América do Sul ( Peru );

ou ) enfrenta o quinto melhor time da América do Sul ( ); O quarto melhor time da Concacaf (Costa Rica) enfrenta o campeão da Oceania (Nova Zelândia).

11h30 – Confira os potes do sorteio

Pote 1 (cabeças de chave)

51º – Catar (país-sede)

1º – Brasil

2º – Bélgica

3º – França

4º – Argentina

5º – Inglaterra

7º – Espanha

8º – Portugal

Pote 2

9º – México

10º – Holanda

11º – Dinamarca

12º – Alemanha

13º – Uruguai

14º – Suíça

15º – Estados Unidos

16º – Croácia

Pote 3

20º – Senegal

21º – Irã

23º – Japão

24º – Marrocos

25º – Sérvia

26º – Polônia

29º – Coreia do Sul

35º – Tunísia

Pote 4

37º – Camarões 38º – Canadá 46º – Equador 49º – Arábia Saudita 60º – Gana Escócia, País de Gales ou Ucrânia Austrália, Emirados Árabes ou Peru Costa Rica ou Nova Zelândia