Ao vivo: acompanhe a premiação do Fifa The Best 2021

O Fifa The Best 2021, prêmio dado pela Fifa ao melhor jogador da temporada, será entregue nesta segunda-feira, 17, em cerimônia realizada em Zurique, na Suíça, a partir das 15h (de Brasília). O argentino Lionel Messi, o polonês Robert Lewandowski e o egípcio Mohamed Salah disputam o prêmio principal na categoria masculina, enquanto as espanholas Alexia Putellas e Jennifer Hermoso brigam como a australiana Sam Kerr no feminino. Haverá ainda a entrega dos troféus de melhores treinadores, goleiros, times do ano e o Puskás, oferecido ao autor do gol mais bonito da temporada. A Fifa transmite a festa em seu canal no YouTube e PLACAR acompanha o evento, minuto a minuto, a partir das 13h30.

Assim como em 2020, o The Best será realizado em formato online em decorrência das restrições da Covid-19. Sem faturar o prêmio desde 2007, quando Kaká foi eleito, o Brasil não tem nenhum representante entre os finalistas (Neymar e o ítalo-brasileiro Jorginho chegaram à pré-lista dos 10 mais votados). Participam do pleito técnicos e capitães de seleções nacionais e um jornalista de cada país associado à Fifa.

Confira, abaixo, os destaques da festa:

16h22 – Vem aí o prêmio Puskás

O ídolo marfinense Yaya Tourré enregará o prêmio ao autor do gol mais bonito da temporada, cujos finalistas são:

Patrik Schik (República Tcheca/ Bayer Leverkusen)

Mehdi Taremi (Irã/ Porto)

Erik Lamela (Argentina/ Tottenham)

16h20 – Mendy é om melhor goleiro

O franco-senegalês Edouard Mendy, do Chelsea, venceu como melhor goleiro entre os homens. Apontado como um dos protagonistas pelo título da última Liga dos Campeões, ele está apenas em sua segunda temporada pelo clube inglês. Após passagens pelo Reims e pelo Rennes, Mendy, curiosamente, desbancou o espanhol Kepa, contratado do Athletic Bilbao em 2018 a peso de ouro: 80 milhões de euros (R$ 623 milhões na cotação atual), maior valor já desembolsado por um goleiro.

Aos 29 anos, ele coroou uma temporada perfeita superando Gianluigi Donnaruma, campeão da Euro pela Itália, e que havia vencido o troféu da posição na Bola de Ouro, e o lendário Manuel Neuer, do Bayern de Munique e da seleção alemã. Atualmente, está com a seleção de Senegal na disputa da Copa das Nações Africanas

15h18 – Vem aí o prêmio de melhor goleiro

A lenda dinamarquesa Peter Schmeichel entregará o prêmio, cujos finalistas são:

Édouard Mendy (Senegal/ Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Itália/ Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer ((Alemanha/ Bayern de Munique)

15h16 – Endler é a melhor goleira do mundo

A goleira chilena Christiane Endler foi eleita a melhor goleira da temporada, superando Ann-Katrin Berger (Alemanha/ Chelsea) e Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá/ Paris Saint-Germain). “Estou muito feliz por ser a primeira jogadora latino-americana a ganhar este prêmio. Isso me deixa muito feliz, obrigado a quem votou em mim. Adoraria ganhar a Liga dos Campeões com o Lyon, é o meu sonho. E com a seleção chilena podemos fazer melhor”, discursou.

Aos 30 anos, Endler ganhou pela primeira vez o prêmio após mudar de clube na França: ela deixou o Paris Saint-Germain, onde ficou por quatro temporadas, para acertar com o Lyon. Na Europa de forma ininterrupta desde 2016, quando foi contratada pelo Valencia, da Espanha, ela também tem passagens pelo Colo-Colo, pelo Chelsea, pelo South Florida Bulls, além de outros clubes de seu país como o Everton e o Unión La Calera, onde iniciou. Pela seleção de seu país são 41 jogos.

15h14 – Vem aí o prêmio de melhor goleira!

As concorrentes são:

Ann-Katrin Berger (Alemanha/ Chelsea)

Christiane Endler (Chile/ Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá/ Paris Saint-Germain)

15h05 – Sinclair leva o prêmio especial da Fifa

A canadense Christine Sinclair foi homenageada com o prêmio especial feminino, o primeiro desta cerimônia. Sinclair é a maior artilheira de uma só seleção entre homens e mulheres, com 188 gols. No último ano, ela conquistou aos 38 anos a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. Bronze nos Jogos de Londres e do Rio, em 2012 e 2016, respectivamente, ela chegou a condição absoluta em 2021. Atualmente, a americana Carli Lloyd e a brasileira Marta são as únicas jogadoras em atividade no top 10 de gols.

“Muito obrigado à Fifa por este reconhecimento. Divido ele, também, com a minha família, tive que sair de casa quando era muito jovem para perseguir meus sonhos. Hoje, estou aqui graças a eles. Tive muitos sucessos na minha carreira. Fico com as amizades que fiz. Neste momento da minha carreira, o que mais me orgulha é ter feito parte do futebol desde quase quando ninguém nos considerava e ter podido viver o momento em que estamos agora. Meu objetivo é continuar lutando para continuar levando esse esporte que amo muito mais longe”, disse ela, que também recebeu homenagens de outro ídolo canadense, o jogador de basquete Steve Nash.

15h – Começa a festa!

Reshmin Chowdhury, jornalista britânica, e Jermaine Jenas, ex-jogador de Nottingham Forest, Newcastle, Tottenham, Aston Villa e seleção inglesa, apresentam o evento em Zurique. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também participa da cerimônia.

14h55 – O cronograma das premiações

Prêmio especial feminino

Melhor goleira

Melhor goleiro

Puskás (gol mais bonito)

Tributo a Gerd Müller

Fifa Fair Play

Melhor treinador (feminino)

Melhor treinador (masculino)

Fifa Fans Award

Seleção FIF PRO (feminina)

Seleção FIF PRO (masculina)

Melhor jogadora do mundo

Melhor jogador do mundo

Prêmio especial masculino

14h50 – Lewa é o favorito entre nossos leitores

Faltando dez minutos para o início da cerimônia, Lewandowski, do Bayern de Munique, aparece como favorito ao The Best em enquete realizada no Twitter de PLACAR

14h35 – Sem tapete vermelho

Ao contrário da Bola de Ouro, premiação organizada pela revista France Football, vencida pelo argentino Lionel Messi, no último dia 29 de novembro, o The Best não contará com público presencial. A entidade diz que continua seguindo medidas relativas ao combate à pandemia de Covid-19 e, por isso, optou por repetir a cerimônia somente em formato virtual, modelo este já adotado na última premiação.

Na última temporada, o Bola de Ouro optou por não entregar prêmios por entender que a temporada foi diretamente afetada pela pandemia, enquanto o The Best manteve o prêmio. Vale ressaltar que a premiação da Fifa considera o desempenho do atleta durante a temporada europeia, de 8 de outubro de 2020 a 7 de agosto de 2021.

14h30 – Falta meia hora

Premiação em Zurique começa às 15h de Brasília, com transmissão nos canais da Fifa

14h20 – O histórico do Puskás

Batizado em homenagem à lenda húngara Ferenc Puskás, ídolo do Real Madrid e autor de 512 gols em 528 partidas, o prêmio dado ao autor do gol mais bonito da temporada tem como finalistas da temporada o checo Patrik Schick, do Bayer Leverkusen, o argentino Erik Lamela, do Tottenham, e o iraniano Mehdi Taremi, do Porto.

Desde sua criação em 2009, a premiação já soma 12 vencedores, entre eles dois brasileiros (Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015) e craques internacionais como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic e James Rodríguez. Curiosamente, Lionel Messi, seis vezes vencedor do prêmio de melhor do mundo da Fifa e líder de indicações ao Puskás (sete), jamais levou o troféu para casa.

Clique e relembre todos os premiados com o Puskás

14h15 – Quem merece o prêmio de melhor do mundo? Vote!

14h10 – E Neymar?

Neymar completará 30 anos no próximo dia 5 de fevereiro, quase nove deles na Europa, com a certeza de que não atingiu um dos maiores objetivos da carreira: vencer uma das premiações de melhor do mundo. Décimo sexto colocado no Bola de Ouro, sua pior colocação, ele está entre os dez melhores da Fifa ao Prêmio The Best– a posição exata será revelada na cerimônia desta tarde. A melhor colocação do craque do PSG foi a terceira colocação, em 2015 e 2017.

Todas as colocações de Neymar no prêmio da Fifa:

2011: 10º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Lionel Messi

2012: 13º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Lionel Messi

2013: 5º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Cristiano Ronaldo

2014: 7º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Cristiano Ronaldo

2015: 3º (com a Bola de Ouro). Vencedor: Lionel Messi

2016: 4º. Vencedor: Cristiano Ronaldo

2017: 3º. Vencedor: Cristiano Ronaldo

2018: fora do Top 10. Vencedor: Luka Modric

2019: fora do Top 10. Vencedor: Lionel Messi

2020: 9º. Vencedor: Robert Lewandowski

2021: Top 10, ainda sem colocação divulgada

14h – Quiz: sabe tudo sobre o The Best?

Teste seus conhecimentos sobre a premiação da Fifa nos stories do Instagram de PLACAR

13h50 – As divergências entre The Best e Bola de Ouro

Nas 25 edições em que Fifa e France Football entregaram prêmios separados (entre 1991 e 2009 e entre 2016 até 2020), por 7 vezes os campeões conflitaram. A última delas foi em 2004, mas há chance de a novidade se repetir este ano, já que muitos apontam Lewandowski como merecedor da honraria. Relembre, abaixo, os anos com dois “melhores do mundo.”

1991

Bola de Ouro: Jean Pierre Papin (Olympique de Marselha/França)

Títulos conquistados: Campeonato francês

Melhor do Ano Fifa: Lothar Matthäus (Inter de Milão/Alemanha)

Títulos conquistados: Copa da Uefa

1994

Bola de Ouro: Hristo Stoichkov (Barcelona/Bulgária)

Títulos conquistados: Supercopa da Espanha

Melhor do Ano Fifa: Romário (Barcelona/Brasil)

Títulos conquistados: Supercopa da Espanha e Copa do Mundo

1996

Bola de Ouro: Matthias Sammer (Borussia Dortmund/Alemanha)

Títulos conquistados: Eurocopa, Bundesliga e Supercopa da Alemanha

Melhor do Ano Fifa: Ronaldo Nazário (PSV Eindhoven/Brasil)

Títulos conquistados: Recopa europeia, Copa do Rei, Supercopa da Espanha

2000

Bola de Ouro: Luís Figo (Real Madrid e Barcelona/Portugal)

Títulos conquistados: nenhum

Melhor do Ano Fifa: Zinédine Zidane (Juventus/França)

Títulos conquistados: Eurocopa

2001

Bola de Ouro: Michael Owen (Liverpool/Inglaterra)

Títulos conquistados: Supercopa europeia, Supercopa da Inglaterra

Melhor do Ano Fifa: Luís Figo (Real Madrid/Portugal)

Títulos conquistados: Supercopa da Espanha

2003

Bola de Ouro: Pavel Nedved (Juventus/Rep.Tcheca)

Títulos conquistados: Supercopa da Itália

Melhor do Ano Fifa: Zinédine Zidane (Real Madrid/França)

Títulos conquistados: Supercopa da Espanha

2004

Bola de Ouro: Andriy Shevchenko (Milan/Ucrânia)

Títulos conquistados: Supercopa da Itália

Melhor do Ano Fifa: Ronaldinho Gaúcho (Barcelona/Brasil)

Títulos conquistados: nenhum

13h47 – The Best x Bola de Ouro

A existência de dois badalados troféus individuais levanta a dúvida em alguns fãs: a Bola de Ouro e o The Best da Fifa são prêmios separados? Sim, com exceção a um curto período de fusão entre 2010 e 2015, época em que era chamado de Fifa Ballon D’Or. Na maior parte do tempo, no entanto, desde a criação do prêmio de jogador do ano da Fifa em 1991, foram concorrentes – e ambos bastante desejados.

A Bola de Ouro, criada em 1956 pela revista France Football, tem maior reconhecimento na Europa. O galardão, na verdade, ficou por muito tempo restrito ao futebol do continente, já que até 1995 apenas atletas europeus podiam disputá-la. É por esta razão que craques como o argentino Diego Armando Maradona e o brasileiro Pelé, indubitavelmente os maiores craques de suas gerações, jamais conquistaram uma Bola de Ouro enquanto jogavam. Lionel Messi venceu a edição 2021 da Bola de Ouro, a sétima de sua carreira.

13h45 – Jejum brasileiro

O Brasil não tem nenhum representante entre os finalistas de qualquer categoria deste ano e não vence o prêmio de melhor do mundo desde 2007. Ainda assim, o país segue no topo da premiação por países, com oito troféus divididos entre cinco atletas: Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e Kaká.

O primeiro representante brasileiro a erguer o troféu da Fifa foi Romário, em 1994. Em 1997, o país viveu um grande momento com a dobradinha de Ronaldo, o melhor do mundo, e Roberto Carlos, o segundo, com Pelé entregando o troféu. Lionel Messi é o maior vencedor, com seis troféus, e pode chegar ao hepta nesta tarde. Ainda assim, a Argentina terá um troféu a menos que o Brasil, pois apenas o craque do PSG conquistou a honraria pelo país vizinho. Portugal, com cinco de Cristiano Ronaldo e um de Luís Figo, tem seis.

(Clique e confira a lista com todos os vencedores desde 1991)

13h40 – Como chegam os finalistas

Ainda se adaptando ao PSG, Messi se destacou pelos gols que fez na despedida pelo Barcelona e por ter conquistado seu primeiro troféu com a seleção argentina, a Copa América no Maracanã. Lewandowski, por sua vez, quebrou o recorde de gols marcados no Campeonato Alemão. Salah é o único que não conquistou títulos em 2021, mas ainda assim manteve o alto nível e faro de gol. Compare os números referentes ao ano de 2021:

Lionel Messi: 43 gols e 17 assistências em 60 partidas no ano

Artilheiro da La Liga 2020-21 ( 30 gols)

Campeão da Copa do Rei

Campeão da Copa América

Artilheiro da Copa América (4 gols)

Robert Lewandowski: 56 gols e 11 assistências em 50 jogos no ano

Campeão do Campeonato Alemão 2020-21

Artilheiro do Campeonato Alemão (41 gols)

Campeão da Supercopa da Alemanha 2020-21

Mohammed Salah: 39 gols, 14 assistências, 66 jogos no ano

Vice artilheiro do Campeonato Inglês 2020-21 (22 gols)

(Clique e confira análise completa sobre os concorrentes)

13h30 – Todos os candidatos

Melhor do Mundo – Masculino:

Robert Lewandowski (Polônia/ Bayern de Munique)

Lionel Messi (Argentina/ Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egito/ Liverpool)

Melhor do mundo – Feminino:

Jennifer Hermoso (Espanha/ Barcelona)

Alexia Putellas (Espanha/ Barcelona)

Sam Kerr (Austrália/ Chelsea)

Melhor Goleiro – Masculino:

Édouard Mendy (Senegal/ Chelsea)

Gianluigi Donnarumma (Itália/ Paris Saint-Germain)

Manuel Neuer ((Alemanha/ Bayern de Munique)

Melhor Goleira – Feminino:

Ann-Katrin Berger (Alemanha/ Chelsea)

Christiane Endler (Chile/ Lyon)

Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá/ Paris Saint-Germain)

Melhor Treinador – Masculino:

Pep Guardiola (Espanha/ Manchester City)

Roberto Mancini (Itália/ Seleção italiana)

Thomas Tuchel (Alemanha/ Chelsea)

Melhor Treinador – Feminino:

Lluís Cortés (Espanha/ Barcelona)

Emma Hayes (Inglaterra/ Chelsea)

Sarina Wiegman (Holanda/ Seleção holandesa e seleção inglesa)

Puskás:

Patrik Schik (República Tcheca/ Bayer Leverkusen)

Mehdi Taremi (Irã/ Porto)

Erik Lamela (Argentina/ Tottenham)