Antes de ‘decisão’, Klopp diz que Guardiola é o melhor técnico do mundo

Manchester City e Liverpool farão uma espécie de final do Campeonato Inglês no próximo domingo, 10, no Etihad Stadium, a partir das 12h30 (de Brasília). A nove rodadas do fim, a equipe dirigida por Pep Guardiola lidera o torneio com 73 pontos, apenas um a mais que o time treinado por Jürgen Klopp. Antes da decisão, o alemão exaltou a rivalidade sadia entre eles e rasgou elogios ao colega espanhol.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

“Para mim, Guardiola é o melhor treinador do mundo, todos coincidimos nisso. Se alguém ainda duvida dele… eu não sei como isso pode acontecer”, afirmou Klopp em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 8. O treinador alemão ainda fez uma curiosa comparação com o tênis.

“O que mais ajuda no mundo do esporte é ter um rival muito forte. Não direi que agradeço ao Manchester City por ser tão bom, mas não nego que isso nos ajudou a melhorar cada dia. Tenho certeza de que Nadal e Federer desfrutaram e se beneficiaram muito de sua rivalidade”, completou Klopp.

No ano passado, Guardiola fez elogios ao colega, no mesmo sentido. “Juügen, é claro, é uma inspiração para mim e ele me tornou, por meio de suas equipes no Borussia Dortmund e no Liverpool, um treinador melhor.”

A dupla tem um histórico de disputas acirradíssimo: nove vitórias para cada e quatro empates. Desde que chegaram à Inglaterra, Guardiola levou a melhor no número de títulos da Premier League (3 a 1), mas Klopp conseguiu erguer a Liga dos Campeões e o Mundial de Clubes, algo que o catalão ainda persegue pelo City.