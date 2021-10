Antes de clássico, Klopp se incomoda com comparações entre Salah e CR7

Atualizado em 22 out 2021, 15h07 - Publicado em 22 out 2021, 15h02

Por Da Redação Atualizado em 22 out 2021, 15h07 - Publicado em 22 out 2021, 15h02

O técnico do Liverpool, o alemão Jurgen Klopp, demonstrou visível incômodo ao ser questionado sobre a comparação entre o atacante egípcio Mohamed Salah e o português Cristiano Ronaldo, do Manchester United. Klopp fez lobby público na última semana por Salah para a conquista do prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, ao avaliar o camisa 11 dos Reds como melhor do mundo na atualidade, superando nomes como Ronaldo e Lionel Messi, do Paris Saint-Germain.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Em entrevista que antecedeu justamente o clássico entre as equipes, que acontecerá neste domingo, 24, às 12h30 (de Brasília), em Anfield, pela nona rodada do Campeonato Inglês, Klopp elogiou os jogadores e disse que Salah leva vantagem apenas pelo “pé esquerdo melhor”.

“Porque deveríamos comparar ambos? Eles estão entre os melhores do mundo. Salah provavelmente tem um pé esquerdo melhor. Cristiano é um pouco melhor na impulsão e cabeceio, além do pé direito. Ambos são muito rápidos e desesperados por fazer gols”, disse o treinador.

Salah já havia sido alvo de elogios públicos de Klopp após a atuação na vitória por 5 a 0 diante do Watford. O egípcio marcou um gol e deu uma assistência para Sadio Mané.

Continua após a publicidade

“Vamos lá, quem é melhor do que ele? Nós nem precisamos falar de Messi e Ronaldo. Eles dominaram o futebol mundial por anos. Mas, falando sobre o momento atual, Salah é o melhor. A performance dele contra o Watford foi incrível. O passe para o primeiro gol foi ótimo e o lance do segundo gol foi muito especial. Ele é top, todos nós vemos isso”, afirmou na ocasião à emissora de televisão BT Sport.

Até aqui, ele tem 12 gols em 11 partidas pelo Liverpool na temporada, além de quatro assistências para companheiros. Salah chegou ao Liverpool em 2017, após se destacar pela Roma. Desde então, superou a marca de 100 gols com a camisa dos Reds, sendo por duas vezes artilheiro da Premier League e por uma vez o melhor jogador da competição.

Cristiano Ronaldo, por sua vez, marcou seis gols em oito jogos desde o retorno ao Manchester United. O camisa 7 tem sido decisivo, principalmente em confrontos da Liga dos Campeões. Diante da Atalanta, marcou aos 36 minutos do segundo tempo o gol que deu a vitória, de virada, à equipe inglesa. Ele detém quatro bolas de ouro: em 2008, 2016, 2017 e 2020.

Tanto Salah como Ronaldo estão na lista dos 30 nomes indicados ao tradicional e almejado prêmio Bola de Ouro, que voltará a ser entregue após um hiato na última temporada em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O vencedor será conhecido no próximo dia 29 de novembro, em um evento de gala no Théâtre du Chatelet, em Paris.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!