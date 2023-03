Andrey e Vitor Roque: os jovens que largam na frente no ciclo para 2026

O ciclo da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026 deve ter novidades. O técnico interino Ramon Menezes comandou nesta terça-feira, 21, em Tânger, no Marrocos, seu primeiro treino com os 23 convocados e escalou os jovens Andrey Santos e Vitor Roque entre os titulares, segundo informações do site ge. O time realiza amistoso diante da seleção marroquina, quarta colocada do Mundial do Catar, no próximo sábado, 24, às 19h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta.

Andrey e Vitor Roque, ambos de 18 anos, foram destaques na campanha do título sul-americano sub-20, sob o comando de Ramon, no início do ano, e já foram alçados à condição de prováveis titulares da equipe adulta. No meio, há a possibilidade de outra estreia: Raphael Veiga briga por posição com Lucas Paquetá.

Na defesa, a novidade deve ser Ibañez, da Roma, que deve formar a dupla de zaga com Éder Militão. Com base na atividade desta tarde, o provável time seria: Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo (Antony), Vini Júnior e Vitor Roque.

Meninos-prodígio

Roque e Andrey foram artilheiros na campanha do título sul-americano sub-20 e no meio do ano devem disputar o Mundial da categoria. Apesar de estar atuando no futebol brasileiro, em breve a dupla deve brilhar nos campos europeus. O volante do Vasco, que chama a atenção por aliar força física e capacidade técnica para armar e concluir, já está vendido ao Chelsea, da Inglaterra, mas foi emprestado de volta a seu clube formador em razão das normas do work permit da Premier League.

Roque, por sua vez, é revelado pelo Cruzeiro e brilhou em sua primeira temporada pelo Athletico-PR na campanha do vice-campeonato da Libertadores no ano passado. O jogador é cobiçado por diversos clubes europeus, especialmente o Barcelona, mas em sua primeira entrevista pela seleção principal se disse focado no Furacão e na equipe nacional.

Ele lamentou a ausência de seu grande ídolo, Neymar, que se recupera de lesão, mas admitiu euforia ao conhecer outros companheiros. “Rodrygo, Vini Jr, Militão… Uns caras que você vê só na televisão e agora está dividindo o vestiário. Dá um choque de início, mas estou procurando aprender ao máximo. A ficha não caiu ainda, não. Vai caindo aos poucos ao longo desse período”

Na seleção que encara o Marrocos, Roque tem a concorrência de Yuri Alberto, do Corinthians, de 22 anos, chamado depois do corte de Richarlison. O atacante Rony, do Palmeiras, também chamado pela primeira vez, briga por vaga com Rodrygo e Antony.