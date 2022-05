Ancelotti diz já ter Real Madrid escalado para final da Champions

Faltando nove dias para a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool, dia 28 de maio, às 16h (de Brasília), no Stade de France, nos arredores de Paris, o técnico Carlo Ancelotti disse já ter o 11 inicial da equipe espanhola escalado. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 19, o italiano também falou sobre as negociações com o astro francês Kylian Mbappé, do PSG.

“Não tenho dúvidas sobre os 11 que vão começar o jogo em Paris. Minha única dúvida é quem será mais importante, se os que começam o jogo ou os que vão entrar”, disse Ancelotti, enigmático. Normalmente reserva, o atacante brasileiro Rodrygo foi decisivo na semifinal diante do Manchester City e vive a expectativa de ganhar uma vaga.

“Medo [do Liverpool] não temos, mas preocupação, é normal, desfruto dela. Estou feliz de preparar essa final”, disse Ancelotti, que tem cinco títulos de Champions no currículo (duas como jogador do Milan, mais duas como treinador da equipe italiana e uma com o próprio Real Madrid, em 2014).

O treinador italiano teve de responder a diversas perguntas sobre o interesse do Real Madrid em Mbappé, cujo contrato com o PSG se encerra em junho. “Eu agora só penso na final da Champions”, despistou. Questionado sobre o que responde nas ruas quando lhe perguntam sobre Mbappé, novamente saiu pela tangente. “Ninguém me pergunta isso, porque não saio pelas ruas, vou de Valdebebas [centro de treinamento] de carro para casa. Vou a alguns restaurantes, mas me perguntam apenas da final.”

Já campeão espanhol, o Real Madrid fecha a temporada nacional na sexta-feira, 20, diante do Betis, no jogo que pode marcar a despedida de Marcelo, Isco e Bale, multicampeões no clube, no Santiago Bernabéu. O treinador falou sobre a situação do jogador galês, que pouco atuou nesta temporada e está de saída. “Vai acabar seu contrato, se jogará amanhã ou não, não importa. Bale é parte da história deste clube, vai estar para sempre, pois foi importante em finais de Champions, de Copa… É normal que as pessoas reconheçam isso.”

Sobre a possível despedida Marcelo e Isco, também não deu pistas. “Não falei com os jogadores sobre isso, porque estamos todos focados no dia 28 [final da Liga dos Campeões]. Quase todo o elenco está disponível e tenho que avaliar bem quais jogadores precisam de mais minutos.”

Enquanto o Real Madrid terá um dia de festa no fechamento de La Liga, o Liverpool terá um fim de semana intenso, pois ainda tem chances de conquistar a Premier League: está a um ponto do líder Manchester City, que recebe o Aston Villa, enquanto os Reds encaram o Wolverhampton, no domingo, na rodada final.