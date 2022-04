‘Amor delas é o melhor remédio’, posta Pelé após receber alta

Um dia depois de receber receber alta e deixar o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, Pelé enviou uma mensagem de otimismo a seus seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 22. O ex-jogador de 81 anos, que passou três dias internado para dar continuidade ao tratamento de um tumor de cólon, uma parte do intestino, posou com a esposa Márcia Aoki e com a cachorra do casal, Cacau.

“A paz de estar ao lado da minha querida esposa, Márcia, e nossa companheira inseparável, Cacau. O tratamento é difícil, mas sentir o amor delas é o melhor remédio. Lar, doce lar”, postou o rei do futebol, que aparece em uma cadeira de rodas, em sua casa no Guarujá (SP).

A lenda do Santos e da seleção brasileira vem tratando de um tumor de cólon, extraído de forma emergencial em setembro do ano passado após exames de rotina. Na última quinta-feira, 21, o hospital informou que Pelé está em condições “boas e estáveis”.