Amigo de Lucas Crispim, Neymar critica afastamento do ala do Fortaleza

Neste sábado, 18, o Fortaleza comunicou o afastamento por tempo indeterminado de Lucas Crispim, que comemorou uma festa de aniversário em meio à má fase do clube, que se encontra na lanterna do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, quem saiu em defesa do atleta foi Neymar, que é seu amigo desde os tempos das categorias de base do Santos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Em seu perfil oficial no Twitter, o craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira criticou a decisão do Fortaleza. “Não pode comemorar o aniversário da vó, do filho, da esposa e principalmente o seu. Ser atleta não tá fácil”, escreveu o jogador.

Perdeu… não pode comemorar o aniversário da vó, do filho, da esposa e principalmente o seu.

Ser atleta não tá fácil 😂 “ser feliz só pode depois que a carreira encerrar, que loucura” — Neymar Jr (@neymarjr) June 18, 2022

Neymar e Lucas Crispim mantêm amizade desde os tempos em que foram parceiros nas categorias de base do Santos. O jogador do PSG, inclusive, já foi presenteado com uma camisa do Fortaleza através do ala.

No dia seguinte à derrota do Fortaleza para o Avaí, Lucas Crispim organizou uma festa em comemoração aos seus 28 anos. O meia faz aniversário neste domingo, 19, no dia em que o Leão do Pici encara o América-MG, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Continua após a publicidade

Confira, a seguir, a nota do Fortaleza comunicando o afastamento do jogador:

Comunicado: Lucas Crispim é afastado das atividades

O Fortaleza Esporte Clube comunica o afastamento do ala Lucas Crispim de suas atividades com o elenco profissional por tempo indeterminado.

Os atletas, obviamente, têm direito ao lazer. No entanto, devem saber que há momentos e formas adequadas para isso.

Jogadores profissionais representam o Clube, e a Instituição precisa ser respeitada sobretudo nos momentos mais difíceis.

O atleta já não participa hoje do treino de apronto para o jogo contra o América-MG e está fora da partida de amanhã.

O atleta já não participa hoje do treino de apronto para o jogo contra o América-MG e está fora da partida de amanhã. — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) June 18, 2022