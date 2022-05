América-MG x Atlético-MG: onde assistir à Libertadores nesta terça

América-MG e Atlético-MG fazem um importante clássico nesta terça-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O primeiro confronto entre as equipes terminou empatado em 1 a 1, no Mineirão. O reencontro, agora no estádio Independência, pode pesar para o futuro das equipes na competição com transmissão do canal aberto SBT e fechado ESPN, além do streaming Star+.

O Galo desperdiçou pontos preciosos nas duas últimas partidas depois de estrear com vitória por 2 a 0 sobre o Tolima, fora de casa. Com cinco pontos, o atual campeão brasileiro está na segunda posição do grupo, atrás de Independiente del Valle, sem vaga encaminhada.

O técnico Turco Mohamed deve repetir a escalação com Everson; Guga, Nathan, Junior Alonso, Arana, Zaracho, Jair, Fernandéz, Ademir, Eduardo Vargas e Hulk.

Já o América-MG precisa desesperadamente somar pontos para se manter vivo as chances de avançar às oitavas. A equipe de Vagner Mancini busca a primeira vitória na competição.

Para a partida, o técnico terá as baixas do centroavante Wellington Paulista, lesionado. e Lucas Kal, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. São dúvidas o meia Alê e o atacante Everaldo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

The Strongest-BOL x Athletico-PR – ESPN, Star+ e Facebok (Copa Libertadores)

Caracas-VEN x Libertad-PAR – Conmebol TV

Deportivo Táchira-VEN x Emelec-EQU – ESPN e Star+

21h30

Estudiantes-ARG x Nacional-URU – Conmebol TV

Independiente Petrolero-BOL x Palmeiras – SBT e Conmebol TV

América-MG x Atlético-MG – SBT, ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

Cuiabá x Racing-ARG – Conmebol TV

River Plate-URU x Melgar-PER – Conmebol TV

21h30

Ceará x La Guaira-CHI – Conmebol TV

General Caballero-PAR x Independiente-ARG – Conmebol TV

9 de Octubre-PAR x Independiente Medellín-COL – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Bahia x Londrina – SporTV e Premiere

21h30

Náutico x Guarani – SporTV e Premiere

