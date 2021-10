América-MG anuncia saída de Vagner Mancini, a caminho do Grêmio

Atualizado em 14 out 2021, 19h48 - Publicado em 14 out 2021, 19h38

Atualizado em 14 out 2021, 19h48 - Publicado em 14 out 2021, 19h38

Mais um trabalho chegou ao fim no Campeonato Brasileiro de 2021. Desta vez, o vínculo entre o América Mineiro e Vagner Mancini foi encerrado pela parte do treinador, que recebeu proposta do Grêmio nos últimos dias com a missão de tirar a equipe gaúcha da zona de rebaixamento. O clube mineiro emitiu um breve comunicado, sem citar para qual equipe Mancini se transferiu.

“O técnico Vagner Mancini não é mais treinador do América. O treinador comunicou à diretoria a saída do Clube nesta quinta-feira. Ele aceitou proposta para comandar outra equipe do Campeonato Brasileiro”, limitou-se a dizer o clube, sem agradecimentos, nem o termo “comum acordo”, que tem se popularizado no Brasileirão para fugir de uma norma da CBF que limita a troca de profissionais.

O trabalho que durou quatro meses rendia bons frutos ao clube de Belo Horizonte. Em 21 jogos, o América de Mancini venceu sete vezes, empatou nove e perdeu cinco, mas resgatou um futebol competitivo, que afastou, no momento, o Coelho da zona de rebaixamento. A situação indica que Vagner assumirá o Grêmio para substituir Felipão e tentar manter a equipe gaúcha na elite do Brasileirão.