Ameaçado, Jorge Jesus terá ‘ciclo decisivo’ contra demissão no Benfica

A pressão sobre o técnico Jorge Jesus aumenta a cada dia no Benfica. Após noticiar que os jogadores estão insatisfeitos com o trabalho do treinador, o jornal português Record diz que Jesus “caminha sobre brasas” e iniciará um “ciclo decisivo” no comando da equipe. Caso não apresente resultados em curto período, deve deixar o cargo. A informação anima torcedores do Flamengo, que tem Renato Gaúcho como um dos principais alvos de cobranças.

De acordo com a publicação, uma decisão dificilmente será tomada antes do término da participação da equipe na primeira fase da Liga dos Campeões, que acontece no dia 8 de dezembro.

A equipe ocupa o terceiro lugar no grupo E, com quatro pontos, e ainda tem chances matemáticas de classificação. Para manter o sonho de passar à próxima fase e, consequentemente, esfriar a pressão sobre Jesus, não poderá ser derrotada pelo Barcelona na próxima rodada. O jogo contra o clube catalão acontecerá no dia 23 deste mês, no Camp Nou, na Catalunha.

Os indicativos de demissão ganharam mais força após a derrota por 5 a 2 para o Bayern de Munique, na terça-feira. Durante a partida, o zagueiro Lucas Veríssimo pediu calma ao treinador quando foi repreendido. Segundo a publicação, outros atletas também manifestaram insatisfação com o comportamento mais exaltado do treinador.

“Os jogadores consideram que Jesus devia ter uma atitude mais unificadora e urbana, em vez da habitual postura agressiva com que dirige treinos e comanda a equipe a partir do banco”, diz o Record.

A equipe é apenas a terceira colocada no Campeonato Português, com 25 pontos, um atrás dos líderes Porto e Sporting. A série de jogos do clube português é considerada difícil porque terá o Sporting Braga já neste domingo, 7, e o clássico local com o Sporting, em 3 de dezembro.

Jorge Jesus deixou o Flamengo sobre grandes expectativas após um ano, com cinco títulos conquistados: Libertadores de 2019, Campeonato Brasileiro de 2019, Supercopa do Brasil de 2020, Recopa Sul-Americana de 2020 e Campeonato Carioca de 2020.

