Amandinha, Ferrão e Guitta são eleitos os melhores do mundo no futsal

O Brasil foi coroado nesta terça-feira, 18, com a revelação dos vencedores do Futsal Awards, prêmio oferecido pelo site Futsal Planet, a honraria mais importante da modalidade. Pela oitava vez consecutiva, a cearense Amandinha, atualmente no Torreblanca, da Espanha, foi eleita a melhor jogadora do mundo; já na categoria masculina, o pivô catarinense Ferrão, do Barcelona, venceu o troféu principal pelo terceiro ano seguido. O paulista Guitta, do Sporting de Lisboa, foi eleito o melhor goleiro de 2021.

Amandinha, de 27 anos, vem dominando o prêmio desde 2014. Recentemente, a habilidosa ala deixou o Leoas da Serra, de Lages (SC), pelo qual conquistou a Taça Brasil, a Copa do Brasil, a Libertadores da América, a Copa das Campeãs e o Intercontinental de 2021. Com a seleção brasileira, ela ainda foi campeã mundial e da Copa América.

Ferrão, foi artilheiro e terceiro colocado no Mundial da Lituânia e superou a concorrência do português Pany Varela, o segundo colocado. Já Guitta, campeão europeu e nacional com o Sporting, foi o melhor entre os goleiros. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que passou a gerir o futsal nacional em 2021, celebrou as conquistas em suas redes sociais.

Premiados! Três brasileiros foram lembrados no Futsal Awards de hoje! Melhor jogador do mundo – Ferrão Melhor goleiro do mundo – Guitta Melhor jogadora do mundo – Amandinha Parabéns a todos! 👏🇧🇷 Fotos: Thais Magalhães e Yuri Gomes / CBF pic.twitter.com/5YKUP45zDc — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 18, 2022

Campeão mundial, Portuga foi o vencedor na categoria de melhor seleção masculina, enquanto o lusitanos Jorge Braz foi eleito o melhor técnico. O prêmio Futsal Awards é entregue desde 2000 e teve o brasileiro Manoel Tobias como primeiro vencedor. Falcão venceu o prêmio quatro vezes (2004, 2006, 2011 e 2012). O português Ricardinho é o maior vencedor, com seis troféus (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).

Os ganhadores do Futsal Plantet 2021:

Melhor jogador do mundo: Ferrão (Brasil)

Melhor jogadora do mundo: Amandinha (Brasil)

Melhor seleção masculina: Portugal

Melhor seleção feminina: Espanha

Melhor goleiro: Guitta (Brasil)

Melhor goleira: Ana Catarina (Portugal)

Melhor clube masculino: Sporting (Portugal)

Melhor clube feminino: Burela (Espanha)

Melhor técnico de seleções masculinas: Jorge Braz (Portugal)

Melhor técnico de seleções femininas: Cláudia Pons (Espanha)

Melhor técnico de clubes masculinos: Nuno Dias (Portugal)

Melhor técnico de clubes femininos: Julio González (Espanha)

Melhor jogador jovem: Zicky (Portugal)

Melhor árbitro: Juan José Cordeiro Gallardo (Espanha)