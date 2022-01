Always Ready, da Bolívia, anuncia Loco Abreu como novo técnico

O Always Ready, time da cidade de El Alto, na Bolívia, anunciou nesta segunda-feira, 31, Sebastián “Loco” Abreu, ex-jogador uruguaio que teve uma passagem marcante pelo Botafogo, como novo técnico do clube.

Atual vice-campeão da Bolívia, o time voltou à primeira divisão depois de 28 anos e vem de boas campanhas. Em 2020, foi campeão nacional, e no ano passado, ficou atrás apenas do Independiente Petrolero, com um ponto de diferença na tabela de classificação.

Substituindo o paraguaio Pablo Godoy, que vai treinar as categorias de base do time, Loco tem contrato para permanecer no clube até 31 de dezembro deste ano. Depois de ser considerado pelo Guinness o jogador que em mais times jogou em 26 anos de carreira (31 equipes), e ter atuado simultaneamente como jogador e treinador do Boston River, do Uruguai, o ex-atleta comandará efetivamente seu terceiro time de futebol, já que chegou a ser técnico também do Salvador Santa Tecla, em 2019, mas logo deixou o cargo.

O ex-atacante disse que quer ajudar a Bolívia a ser reconhecida. “O que me motivou foi, em primeiro lugar, o desejo e a vontade que me transmitiram de querer contar com a minha presença”, disse ele em entrevista à agência AFP. Por conta da localização de El Alto, que fica a mais de 4 mil metros acima no nível do mar, ele disse querer que “os adversários não sofram apenas com a altura, mas também com o nosso time”.

