Alvo do Corinthians, Cavani entra na mira da Juventus para 2022

O Corinthians terá que superar forte concorrência para anunciar a contratação do atacante uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United, principal alvo do clube paulista para a próxima temporada. Segundo o site italiano Tuttosport, a Juventus também tem interesse no experiente jogador para atender a um pedido do técnico Massimiliano Allegri.

O desejo de contratar Cavani é motivado em aliviar a carga do argentino Paulo Dybala no ataque. Aos 28 anos, o camisa 10 tem sido protagonista solitário no setor ofensivo da equipe após a saída de Cristiano Ronaldo. Em 17 jogos na temporada, Dybala marcou oito gols e distribuiu quatro assistências.

Além do Corinthians e da Juventus, outros clubes também são especulados como prováveis destinos para o jogador a partir de janeiro.

No último dia 2 de dezembro, o jornal inglês The Times publicou que o camisa 21 pode acertar com o Barcelona ao final da temporada, em julho, quando termina o seu contrato com o clube inglês.

Um acordo já na próxima janela de transferências ainda é considerado improvável devido a grave crise financeira enfrentada pelos catalães.

O clube catalão busca um substituto para repor a perda do argentino Kun Agüero, que oficializou a sua aposentadoria do futebol após sofrer uma arritmia cardíaca durante uma partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol.

Decisivo na reta final da última temporada do United, Cavani perdeu espaço com a chegada do atacante português Cristiano Ronaldo. O jogador, inclusive, chegou a ceder a camisa 7 que utilizava para ele.

Na temporada 2021/22, ele atuou apenas em oito das 19 partidas do United na temporada, tendo jogado apenas duas delas como titular e marcado um gol. No primeiro ciclo pelo clube foram 39 jogos e 17 gols.

