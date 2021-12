Álvarez, do River, é eleito Rei da América; Abel é o melhor técnico

O técnico português Abel Ferreira, do Palmeiras, foi eleito nesta sexta-feira, 31, o melhor treinador da América do Sul em eleição anual do jornal uruguaio El País. Na mesma votação, o atacante argentino Julián Álvarez, do River Plate, venceu o Rei da América, atribuído ao melhor jogador do continente.

Aos 21 anos, o jogador marcou 29 gols em 67 jogos no ano e se transformou em um dos principais nomes da equipe dirigida por Marcelo Gallardo. Ele ficou com 28% dos votos, superando Gabriel Barbosa, do Flamengo, e Gustávo Gómez, do Palmeiras.

Na seleção ideal divulgada pela publicação, nove dos 11 jogadores atuam no futebol brasileiro: Weverton (Palmeiras); Byron Castillo (Barcelona-EQU), Gustavo Gómez (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Willian Arão (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras) e Arrascaeta (Flamengo); Julián Álvarez (River Plate), Hulk (Atlético-MG) e Gabriel Barbosa (Flamengo).

Bicampeão da Libertadores com o clube nas edições de 2020 e 2021, Abel superou nomes de peso como o próprio Gallardo e Lionel Scaloni, campeão da Copa América com a seleção argentina.

Ele recebeu 77 votos, 36%, somente seis a mais do que Gallardo, o segundo colocado. Entre os brasileiros, Tite foi o mais lembrado com oito votos.

Abel seguirá como técnico do Palmeiras em 2022. Um dia após ser empossada como nova presidente do clube para o triênio 2022-2024, Leila Pereira confirmou a permanência do treinador português.

Abel tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2022. A ambição de Leila e da nova diretoria, agora, é convencê-lo a assinar uma extensão do vínculo até 2024.

De férias em Portugal ao lado da família, o treinador pediu por um tempo para refletir sobre a continuidade no Brasil. O Palmeiras promete ao treinador um significativo aumento salarial pelas conquistas e, principalmente, a chegada de reforços de peso para que possa seguir a competir em alto nível.

Até aqui, a diretoria acertou as contratações do goleiro Marcelo Lomba, que chega como reserva imediato para Weverton, do meio-campista colombiano Eduard Atuesta e do atacante Rafael Navarro.

